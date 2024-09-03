Смарт-телевізори Philips T3 із Philips 4K Quantum Dot отримали штучний інтелект для оптимізації зображення03.09.24
Компанія Philips представила нову серію смарт-телевізорів T3 на китайському ринку. У лінійці доступні моделі з діагоналями 65 і 75 дюймів, оснащені міні-світлодіодним екраном 4K Quantum Dot з роздільною здатністю 3840 x 2160 пікселів.
Дисплеї телевізорів підтримують частоту оновлення до 120 Гц і мають максимальну яскравість 630 ніт для 65-дюймової моделі і 610 ніт для 75-дюймової. Для оптимізації зображення у пристроях використовується чіп штучного інтелекту Philips P5. Телевізори підтримують технологію HDR10+ та забезпечують широкий кут огляду в 178 градусів.
Апаратна частина телевізорів включає чотириядерний процесор A55, 3 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Також пристрої оснащені дводіапазонним Wi-Fi (2.4G/5G) та підтримують технології Dolby Atmos та Dolby Digital Decoding+. Для підключення зовнішніх пристроїв передбачено два порти HDMI 2.1 та один USB 2.0.
Вартість моделей серії T3 починається від 4599 юанів (приблизно $648).
Новий монітор Philips Evnia 34M2C6500 пропонує вигнуту 34-дюймову QD OLED-панель з роздільною здатністю WQHD (3440×1440p), кривизною 1800R та частотою оновлення 175 Гц. Він сертифікований за стандартом DisplayHDR TrueBlack 400 та оснащений регульованою підставкою для налаштування висоти та нахилу.
У моніторі передбачені порти HDMI, DisplayPort та кілька USB. Новий монітор Philips Evnia 34M2C6500 вже доступний для покупки в Європі за ціною €869 або £699.
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Дисплеї телевізорів Philips T3 з Philips 4K Quantum Dot підтримують частоту оновлення до 120 Гц і мають максимальну яскравість 630 нит для 65-дюймової моделі і 610 нит для 75-дюймової.
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