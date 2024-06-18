34-дюймовий вигнутий монітор Philips Evnia 34M2C6500 оснащений OLED-екраном 175 Гц18.06.24
Новий монітор Philips Evnia 34M2C6500 пропонує вигнуту 34-дюймову QD OLED-панель з роздільною здатністю WQHD (3440×1440p), кривизною 1800R та частотою оновлення 175 Гц.
Він сертифікований за стандартом DisplayHDR TrueBlack 400 та оснащений регульованою підставкою для налаштування висоти та нахилу.
У моніторі передбачені порти HDMI, DisplayPort та кілька USB.
Новий монітор Philips Evnia 34M2C6500 вже доступний для покупки в Європі за ціною €869 або £699.
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34-дюймовий вигнутий монітор Philips Evnia 34M2C6500 оснащений OLED-екраном 175 ГцOLED Philips монiтор
Philips Evnia 34M2C6500 пропонує вигнуту 34-дюймову QD OLED-панель з роздільною здатністю WQHD (3440×1440p), кривизною 1800R та частотою оновлення 175 Гц.
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