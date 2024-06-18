34-дюймовый изогнутый монитор Philips Evnia 34M2C6500 оснащен OLED-экраном 175 Гц

Новый монитор Philips Evnia 34M2C6500 предлагает изогнутую 34-дюймовую QD OLED-панель с разрешением WQHD (3440×1440p), кривизной 1800R и частотой обновления 175 Гц.

Он сертифицирован по стандарту DisplayHDR TrueBlack 400 и оснащен регулируемой подставкой для настройки высоты и наклона.

В мониторе предусмотрены порты HDMI, DisplayPort и несколько USB.

Новый монитор Philips Evnia 34M2C6500 уже доступен для покупки в Европе по цене €869 или £699.