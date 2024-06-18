34-дюймовый изогнутый монитор Philips Evnia 34M2C6500 оснащен OLED-экраном 175 Гц18.06.24
Новый монитор Philips Evnia 34M2C6500 предлагает изогнутую 34-дюймовую QD OLED-панель с разрешением WQHD (3440×1440p), кривизной 1800R и частотой обновления 175 Гц.
Он сертифицирован по стандарту DisplayHDR TrueBlack 400 и оснащен регулируемой подставкой для настройки высоты и наклона.
В мониторе предусмотрены порты HDMI, DisplayPort и несколько USB.
Новый монитор Philips Evnia 34M2C6500 уже доступен для покупки в Европе по цене €869 или £699.
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34-дюймовый изогнутый монитор Philips Evnia 34M2C6500 оснащен OLED-экраном 175 ГцOLED Philips монитор
Philips Evnia 34M2C6500 предлагает изогнутую 34-дюймовую QD OLED-панель с разрешением WQHD (3440×1440p), кривизной 1800R и частотой обновления 175 Гц.
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