Смарт-телевизоры LG OLED B4 4K TV в диагоналях 55-75″ и частотой 120 Гц стоят от $1500

Компания LG вывела на глобальный рынок новую серию смарт-телевизоров под названием LG OLED B4 4K TV. В серию вошли три модели с диагоналями экрана 55, 65 и 75 дюймов. Все эти телевизоры оснащены OLED-панелями с частотой обновления 120 Гц. Устройства поддерживают разрешение 4K и имеют время отклика 0.1 мс. В основе новинок лежат процессоры Alpha 8 AI.

Телевизоры поддерживают технологии NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, что делает их привлекательными для геймеров. Также устройства оборудованы голосовыми помощниками Amazon Alexa и Google Assistant, а функция Apple AirPlay обеспечивает дополнительное удобство при использовании. Телевизоры LG OLED B4 4K TV уже доступны для покупки в некоторых странах, а стартовая цена на них составляет $1499.