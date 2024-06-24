Смарт-телевізори LG OLED B4 4K TV у діагоналях 55-75″ та частотою 120 Гц коштують від $150024.06.24
Компанія LG вивела на світовий ринок нову серію смарт-телевізорів під назвою LG OLED B4 4K TV. У серію увійшли три моделі з діагоналями екрана 55, 65 та 75 дюймів. Всі ці телевізори оснащені OLED-панелями із частотою оновлення 120 Гц. Пристрої підтримують роздільну здатність 4K і мають час відгуку 0.1 мс. В основі новинок лежать процесори Alpha 8 AI.
ТБ підтримують технології NVIDIA G-Sync і AMD FreeSync Premium, що робить їх привабливими для геймерів. Також пристрої обладнані голосовими помічниками Amazon Alexa та Google Assistant, а функція Apple AirPlay забезпечує додаткову зручність при використанні. ТБ LG OLED B4 4K TV вже доступні для покупки в деяких країнах, а стартова ціна на них становить $1499.
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Смарт-телевізори LG OLED B4 4K TV у діагоналях 55-75″ та частотою 120 Гц коштують від $1500LG телевізор
Смарт-телевізори LG OLED B4 4K TV обладнані голосовими помічниками Amazon Alexa та Google Assistant, а функція Apple AirPlay забезпечує додаткову зручність при використанні.