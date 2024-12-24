Смарт-очки Ray-Ban Meta Glasses теперь могут переводить речь и распознавать музыку благодаря ИИ

Meta выпустила обновление для смарт-очков Ray-Ban, добавив функции Live AI, живого перевода и интеграцию с Shazam. Live AI, доступная в режиме предварительного доступа, позволяет анализировать окружающую среду в реальном времени и предоставлять подсказки через голосовые команды на английском, французском и итальянском языках.

Пользователи могут задавать вопросы без команды «Hey Meta», а система запоминает контекст предыдущих разговоров. Функция живого перевода поддерживает мгновенный перевод на английский, испанский, французский и итальянский языки, результаты которого можно слушать через динамики очков или просматривать на смартфоне. Интеграция с Shazam позволяет распознавать музыку голосовой командой. Новые возможности доступны для участников программы раннего доступа в США и Канаде.

Facebook представила умные очки Ray-Ban Stories, которые, разработаны в сотрудничестве с EssilorLuxottica. Этой компании принадлежит известный бренд очков Ray-Ban. По сути, это обычные очки, дополненные камерами, микрофонами и динамиками, чтобы взять на себя некоторые функции смартфона.

Весят они менее 50 г и поставляют с кожаным чехлом, который также играет роль зарядного футляра. К сожалению, очки не защищены от воды или даже брызг, поэтому носить их в дождливую погоду не стоит.

В очках можно снимать фото и видео, использовать их в качестве наушников для прослушивания музыки через Bluetooth со смартфона, а также разговаривать с помощью микрофонов.