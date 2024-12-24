Смарт-окуляри Ray-Ban Meta Glasses тепер можуть перекладати мову та розпізнавати музику завдяки ШІ24.12.24
Meta випустила оновлення для смарт-окулярів Ray-Ban, додавши функції Live AI, живого перекладу та інтеграції з Shazam. Live AI, доступна в режимі попереднього доступу, дозволяє аналізувати довкілля в реальному часі та надавати підказки через голосові команди англійською, французькою та італійською мовами.
Користувачі можуть ставити запитання без команди Hey Meta, а система запам’ятовує контекст попередніх розмов. Функція живого перекладу підтримує миттєвий переклад англійською, іспанською, французькою та італійською мовами, результати якого можна слухати через динаміки окулярів або переглядати на смартфоні. Інтеграція із Shazam дозволяє розпізнавати музику голосовою командою. Нові можливості доступні для учасників програми раннього доступу у США та Канаді.
Facebook представила розумні окуляри Ray-Ban Stories.Цій компанії належить відомий бренд очок Ray-Ban. По суті, це звичайні окуляри, доповнені камерами, мікрофонами та динаміками, щоб взяти на себе деякі функції смартфона.
Важать вони менше 50 г і постачають з шкіряним чохлом, який також грає роль зарядного футляра До жалі, окуляри не захищені від води або навіть бризок, тому носити їх в дощову погоду не стоїть.
У окулярах можна знімати фото і відео, використовувати їх у як навушників для прослуховування музики через Bluetooth зі смартфону, а також розмовляти з допомогою мікрофонів.
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