Смарт-часы Garmin Venu X1 оснащены GPS и глубоким мониторингом здоровья

Компания Garmin официально анонсировала смарт-часы Venu X1. Новинка выделяется компактным корпусом толщиной 8 мм, выполненным из титана. Вес устройства составляет 40 граммов.

Garmin Venu X1 оснащены 2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 448 × 486 пикселей и поддержкой режима Always-on. Экран защищён сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам. В корпусе предусмотрены микрофон и динамик для голосовых вызовов, а также яркий светодиодный фонарик.

Venu X1 оснащены широким набором сенсоров: мониторинг вариабельности сердечного ритма (HRV), насыщенности крови кислородом (Pulse Ox), уровня стресса, дыхания, качества сна и общей «энергии тела» (метрика Body Battery). Данные используются для формирования подробных отчётов о физическом состоянии пользователя.

Для занятий спортом предусмотрено более 100 тренировочных режимов, а также топографические карты TopoActive с функцией CourseView, охватывающей более 43 тысяч гольф-полей по всему миру.

Дополнительные характеристики включают поддержку голосовых команд, голосовых помощников, влагозащиту по стандарту 5ATM, 32 ГБ встроенной памяти, модули Bluetooth, Wi-Fi, GPS, Galileo, QZSS, BeiDou и GLONASS. Также реализована функция поиска смартфона и гибкая настройка интерфейса.

Старт продаж запланирован на 18 июня 2025 года. Garmin Venu X1 будет доступен в двух цветах — хвойном (moss) и чёрном (black). Рекомендованная цена — $799,99.