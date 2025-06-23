Смарт-годинник Garmin Venu X1 оснащений GPS та глибоким моніторингом здоров’я23.06.25
Компанія Garmin офіційно анонсувала смарт-годинник Venu X1. Новинка відрізняється компактним корпусом товщиною 8 мм, виконаним з титану. Вага пристрою становить 40 г.
Garmin Venu X1 оснащені 2-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 448 × 486 пікселів та підтримкою режиму Always-on. Екран захищений сапфіровим склом, стійким до подряпин. У корпусі передбачені мікрофон та динамік для голосових дзвінків, а також яскравий світлодіодний ліхтарик.
Venu X1 оснащені широким набором сенсорів: моніторинг варіабельності серцевого ритму (HRV), насиченості крові киснем (Pulse Ox), рівня стресу, дихання, якості сну та загальної “енергії тіла” (метрика Body Battery). Дані використовуються для формування докладних звітів про фізичний стан користувача.
Для занять спортом передбачено понад 100 тренувальних режимів, а також топографічні карти TopoActive з функцією CourseView, що охоплює понад 43 тисячі гольф-полів по всьому світу.
Додаткові характеристики включають підтримку голосових команд, голосових помічників, вологозахист за стандартом 5ATM, 32 ГБ вбудованої пам’яті, модулі Bluetooth, Wi-Fi, GPS, Galileo, QZSS, BeiDou та GLONASS. Також реалізовано функцію пошуку смартфона та гнучке налаштування інтерфейсу.
Старт продажів заплановано на 18 червня 2025 року. Garmin Venu X1 буде доступний у двох кольорах – хвойному (moss) та чорному (black). Рекомендована ціна – $799,99.
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Смарт-годинник Garmin Venu X1 оснащений GPS та глибоким моніторингом здоров’я Garmin смарт-годинник
Garmin Venu X1 оснащені 2-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 448 × 486 пікселів та підтримкою режиму Always-on
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