Случился масштабный сбой систем банков, бирж и сервисов, в том числе и в Украине. Всё из-за антивируса Crowdstrike

Сегодня, 19 июля 2024 года, наблюдаются масштабные технологические сбои по всему миру, затрагивая различные секторы и компании. Авиакомпании American Airlines, United и Delta приостановили полеты из-за проблем со связью.

Проблемы фиксируются в работе операционной системы Windows, Лондонской биржи, банков, различных компаний и систем аэропортов в Испании, Ирландии, Австралии и других странах. Японский McDonald’s приостановил работу около трети своих ресторанов по всей стране. Пожарная служба столицы Дании испытывает проблемы с автоматической пожарной сигнализацией. Веб-сайт DownDectector, который отслеживает сбои в Интернете, о которых сообщают пользователи, зафиксировал рост сбоев в работе услуг Visa, ADT Security и Amazon

По информации одного из основателей украинского мобильного банка monobank, сбой может быть связан с взаимодействием антивирусного программного обеспечения Crowdstrike и Windows. Госспецсвязи Украины уже подтвердили это. В Украине это также коснулось работы сервисов Новой почты и оператора Vodafone в Украине, банков Монобанк и Sense Bank.

Что за антивирус CrowdStrike?

CrowdStrike — это американская компания, специализирующаяся на кибербезопасности. Основной продукт компании, платформа Falcon, использует искусственный интеллект и машинное обучение для выявления угроз в реальном времени и их нейтрализации.

Акции Crowdstrike упали на 14% во время начальных предрыночных торгов, на фоне того, как крупные сбои в работе нарушили работу авиакомпаний, банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги.