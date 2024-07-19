19.07.24

Топ TWS наушников первой половины 2024 года

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Nothing Ear (a)

Обилие TWS-наушников и их схожесть тем не менее делают процесс выбора и покупки сложным. Мы решили посмотреть все предложения на рынке и помочь выбрать наиболее удачные, по нашему мнению, полностью беспроводные наушники.