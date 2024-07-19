Случился масштабный сбой систем банков, бирж и сервисов, в том числе и в Украине. Всё из-за антивируса Crowdstrike19.07.24
Сегодня, 19 июля 2024 года, наблюдаются масштабные технологические сбои по всему миру, затрагивая различные секторы и компании. Авиакомпании American Airlines, United и Delta приостановили полеты из-за проблем со связью.
Проблемы фиксируются в работе операционной системы Windows, Лондонской биржи, банков, различных компаний и систем аэропортов в Испании, Ирландии, Австралии и других странах. Японский McDonald’s приостановил работу около трети своих ресторанов по всей стране. Пожарная служба столицы Дании испытывает проблемы с автоматической пожарной сигнализацией. Веб-сайт DownDectector, который отслеживает сбои в Интернете, о которых сообщают пользователи, зафиксировал рост сбоев в работе услуг Visa, ADT Security и Amazon
По информации одного из основателей украинского мобильного банка monobank, сбой может быть связан с взаимодействием антивирусного программного обеспечения Crowdstrike и Windows. Госспецсвязи Украины уже подтвердили это. В Украине это также коснулось работы сервисов Новой почты и оператора Vodafone в Украине, банков Монобанк и Sense Bank.
Что за антивирус CrowdStrike?
CrowdStrike — это американская компания, специализирующаяся на кибербезопасности. Основной продукт компании, платформа Falcon, использует искусственный интеллект и машинное обучение для выявления угроз в реальном времени и их нейтрализации.
Акции Crowdstrike упали на 14% во время начальных предрыночных торгов, на фоне того, как крупные сбои в работе нарушили работу авиакомпаний, банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги.
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В целом сбой из-за антивируса Crowdstrike задел аэропорты, банки, СМИ и многие компании по всему миру