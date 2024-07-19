Стався масштабний збій систем банків, бірж та сервісів, зокрема й в Україні. Все через антивірус Crowdstrike19.07.24
Сьогодні, 19 липня 2024 року, спостерігаються масштабні технологічні збої по всьому світу, торкаючись різних секторів та компаній. Авіакомпанії American Airlines, United та Delta призупинили польоти через проблеми зі зв’язком.
Проблеми фіксуються у роботі операційної системи Windows, Лондонської біржі, банків, різних компаній та систем аеропортів в Іспанії, Ірландії, Австралії та інших країнах. Японський McDonald’s припинив роботу близько третини своїх ресторанів у всій країні. Пожежна служба столиці Данії має проблеми з автоматичною пожежною сигналізацією. Веб-сайт DownDectector, який відстежує збої в Інтернеті, про які повідомляють користувачі, зафіксував зростання збоїв у роботі послуг Visa, ADT Security та Amazon
За інформацією одного із засновників українського мобільного банку monobank, збій може бути пов’язаний із взаємодією антивірусного програмного забезпечення Crowdstrike та Windows. Держспецзв’язку України вже підтвердили це. В Україні це також торкнулося роботи сервісів Нової пошти та оператора Vodafone в Україні, банків Монобанк та Sense Bank.
Що за антивірус CrowdStrike?
CrowdStrike – це американська компанія, що спеціалізується на кібербезпеці. Основний продукт компанії, платформа Falcon, використовує штучний інтелект та машинне навчання для виявлення загроз у реальному часі та їх нейтралізації.
Акції Crowdstrike впали на 14% під час початкових передринкових торгів, на тлі того, як великі збої у роботі порушили роботу авіакомпаній, банків та компаній, які надають фінансові послуги.
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