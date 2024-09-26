Сканеры документов Epson DS-800WN и DS-900WN EdgeLink автоматически сохраняют файлы в онлайн-сервисах

Компания Epson анонсировала два новых сканера бизнес-класса, предназначенных для быстрой и эффективной обработки документов — моделей DS-800WN и DS-900WN EdgeLink. Оба устройства разработаны для ускоренной оцифровки документов, обеспечивая высокую скорость сканирования до 70 двусторонних страниц в минуту.

Сканеры поддерживают сохранение документов в различные облачные сервисы, отправку по электронной почте, а также сохранение на USB-накопители и сетевые папки. В комплекте поставляется программа Document Capture Pro, которая позволяет преобразовывать документы в PDF с возможностью поиска текста, что значительно упрощает работу с архивами и автоматизирует процесс поиска информации.

Особенность новых моделей — встроенная функция ScanWay, которая позволяет использовать сканеры без необходимости подключения к компьютеру. Это делает их идеальным решением для интеграции в системы управления документами, упрощая рабочие процессы и автоматизируя обработку данных. Оба устройства оснащены автоматической подачей документов на 100 страниц и поддерживают широкий спектр форматов бумаги.

Epson DS-900WN выделяется более высокой производительностью и способностью обрабатывать до 11 000 страниц в день, что делает его подходящим для интенсивной офисной работы. Оба сканера имеют сенсорный экран, удобные интерфейсы подключения, включая USB 3.2 и Ethernet, и весят 3,7 кг.

Цены на Epson DS-800WN составляют $999, а на Epson DS-900WN — $1299. Оба устройства доступны через авторизованных дистрибьюторов CapturePro.