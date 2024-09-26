Сканери документів Epson DS-800WN та DS-900WN EdgeLink автоматично зберігають файли в онлайн-сервісах

Компанія Epson анонсувала два нових сканери бізнес-класу, призначених для швидкої та ефективної обробки документів – моделей DS-800WN та DS-900WN EdgeLink. Обидва пристрої розроблені для прискореного оцифрування документів, забезпечуючи високу швидкість сканування до 70 сторінок за хвилину.

Сканери підтримують збереження документів у різні хмарні сервіси, надсилання електронною поштою, а також збереження на USB-накопичувачі та мережеві папки. У комплекті постачається програма Document Capture Pro, яка дозволяє перетворювати документи в PDF з можливістю пошуку тексту, що значно спрощує роботу з архівами та автоматизує процес пошуку інформації.

Особливістю нових моделей є вбудована функція ScanWay, яка дозволяє використовувати сканери без необхідності підключення до комп’ютера. Це робить їх ідеальним рішенням для інтеграції в системи управління документами, спрощуючи робочі процеси та автоматизуючи обробку даних. Обидва пристрої оснащені автоматичною подачею документів на 100 сторінок та підтримують широкий спектр форматів паперу.

Epson DS-900WN відрізняється більш високою продуктивністю та здатністю обробляти до 11 000 сторінок на день, що робить його придатним для інтенсивної офісної роботи. Обидва сканери мають сенсорний екран, зручні інтерфейси підключення, включаючи USB 3.2 та Ethernet, і важать 3,7 кг.

Ціни на Epson DS-800WN становлять $999, а на Epson DS-900WN – $1299. Обидва пристрої доступні через авторизованих дистриб’юторів CapturePro.