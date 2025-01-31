Скачать сезон сериала в Netflix на iOS теперь можно нажатием одной кнопки31.01.25
Netflix представил новую функцию для пользователей iOS, позволяющую загружать весь сезон сериала одним нажатием. Ранее эта опция была доступна только для Android, но теперь владельцы iPhone и iPad тоже могут сэкономить время на загрузке каждой серии отдельно.
Функция будет особенно полезна для тех, кто часто путешествует или имеет нестабильное подключение к интернету. Ранее зрителям приходилось вручную загружать каждую серию отдельно, что было неудобно. Теперь можно легко подготовиться к поездкам или просмотру в офлайн-режиме, загрузив многосерийные сериалы вроде «Черного списка», где каждый сезон содержит более 20 эпизодов.
Новая кнопка «Season Download» появилась в приложении Netflix на странице сериала рядом с кнопкой «Поделиться». С помощью этой кнопки пользователи могут скачать все эпизоды выбранного сезона сразу. После этого они будут доступны в разделе «Загрузки» во вкладке My Netflix.
Компания сообщила о рекордном росте количества подписчиков — платформа привлекла 19 миллионов новых пользователей, что является самым высоким показателем в истории сервиса. Объявление о новой функции прозвучало после публикации финансового отчета Netflix за четвертый квартал 2024 года. Аналитики Netflix ожидали, что за указанный период аудитория сервиса вырастет на 9,18 млн человек, однако реальные цифры оказались почти вдвое больше — 18,91 млн (рост на 15,9% по сравнению с 2023 годом).
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Скачать сезон сериала в Netflix на iOS теперь можно нажатием одной кнопки Netflix сервис
Новая кнопка «Season Download» появилась в приложении Netflix на странице сериала рядом с кнопкой «Поделиться».
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