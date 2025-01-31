Завантажити сезон серіалу в Netflix на iOS тепер можна натисканням однієї кнопки

Netflix представив нову функцію для користувачів iOS, що дозволяє завантажувати весь сезон серіалу одним натисканням. Раніше ця опція була доступна тільки для Android, але тепер власники iPhone та iPad також можуть заощадити час на завантаженні кожної серії окремо.

Функція буде особливо корисною для тих, хто часто подорожує або має нестабільне підключення до Інтернету. Раніше глядачам доводилося вручну завантажувати кожну серію окремо, що було незручно. Тепер можна легко підготуватися до поїздок або перегляду в офлайн-режимі, завантаживши багатосерійні серіали на кшталт “Чорного списку”, де кожен сезон містить понад 20 епізодів.

Нова кнопка “Season Download” з’явилася в Netflix на сторінці серіалу поряд з кнопкою “Поділитися”. За допомогою цієї кнопки користувачі можуть завантажити всі епізоди вибраного сезону одразу. Після цього вони будуть доступні у розділі “Завантаження” у вкладці My Netflix.

Компанія повідомила про рекордне зростання кількості передплатників – платформа залучила 19 мільйонів нових користувачів, що є найвищим показником в історії сервісу. Оголошення про нову функцію пролунало після публікації фінансового звіту Netflix за четвертий квартал 2024 року.Аналітики Netflix очікували, що за вказаний період аудиторія сервісу зросте на 9,18 млн осіб, проте реальні цифри виявилися майже вдвічі більшими — 18,91 млн (зростання на 15,9% порівняно з 2023 роком).