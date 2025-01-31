27.01.25
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
views
11
comments 0
Ugreen M751

Компанія Ugreen випустила нову мишку для офісних завдань. Цікаво, що її дизайн відразу надсилає нас до однієї з класичних моделей вищого цінового діапазону. Помітно вищого. Подивимося, чи вдасться заощадити, не надто втративши зручність роботи.