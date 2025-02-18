Скачать электронную книгу на Amazon Kindle через USB скоро станет невозможно

Amazon предпринимает очередные шаги в борьбе с пиратством электронных книг и намерена устранить лазейку в Kindle, которая позволяла обходить систему управления цифровыми правами (DRM).

Как сообщает Android Police, компания уведомила пользователей о том, что с 26 февраля 2025 года функция «Загрузка и передача через USB» перестанет работать. Именно этот способ использовался для получения файлов в формате AZW3, который позволял относительно легко удалять DRM-защиту.

Amazon на протяжении своей истории использовала различные форматы электронных книг — от AZW до KFX. С каждым новым форматом защита цифровых прав становилась сложнее, однако пользователи находили обходные пути, используя старые версии Kindle и передачу файлов через USB.

Хотя удаление DRM с контента является незаконным, это не мешало пиратскому сообществу находить способы обойти защиту. Однако новые меры, принятые Amazon, могут серьезно усложнить распространение нелегальных копий электронных книг.

При этом пользователи по-прежнему смогут загружать книги на устройства через Wi-Fi, поэтому для большинства владельцев Kindle изменения не окажут значительного влияния. Однако тем, кто полагался на передачу файлов через USB для работы с DRM, придется искать альтернативные методы.