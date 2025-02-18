Завантажити електронну книгу на Amazon Kindle через USB скоро стане неможливо

Amazon робить чергові кроки у боротьбі з піратством електронних книг і має намір усунути лазівку в Kindle, яка дозволяла обходити систему управління цифровими правами (DRM).

Як повідомляє Android Police, компанія повідомила користувачів про те, що з 26 лютого 2025 року функція “Завантаження та передача через USB” перестане працювати. Саме цей спосіб використовувався для отримання файлів у форматі AZW3, який дозволяв легко видаляти DRM-захист.

Amazon упродовж своєї історії використовувала різні формати електронних книг – від AZW до KFX. З кожним новим форматом захист цифрових прав ставав складнішим, проте користувачі знаходили обхідні шляхи, використовуючи старі версії Kindle та передачу файлів через USB.

Хоча видалення DRM із контенту є незаконним, це не заважало піратській спільноті знаходити способи обійти захист. Однак нові заходи, вжиті Amazon, можуть серйозно ускладнити розповсюдження нелегальних копій електронних книг.

При цьому користувачі, як і раніше, зможуть завантажувати книги на пристрої через Wi-Fi, тому для більшості власників Kindle зміни не вплинуть. Однак тим, хто покладався на передачу файлів через USB для роботи з DRM, доведеться шукати альтернативні методи.