Завантажити електронну книгу на Amazon Kindle через USB скоро стане неможливо18.02.25
Amazon робить чергові кроки у боротьбі з піратством електронних книг і має намір усунути лазівку в Kindle, яка дозволяла обходити систему управління цифровими правами (DRM).
Як повідомляє Android Police, компанія повідомила користувачів про те, що з 26 лютого 2025 року функція “Завантаження та передача через USB” перестане працювати. Саме цей спосіб використовувався для отримання файлів у форматі AZW3, який дозволяв легко видаляти DRM-захист.
Amazon упродовж своєї історії використовувала різні формати електронних книг – від AZW до KFX. З кожним новим форматом захист цифрових прав ставав складнішим, проте користувачі знаходили обхідні шляхи, використовуючи старі версії Kindle та передачу файлів через USB.
Хоча видалення DRM із контенту є незаконним, це не заважало піратській спільноті знаходити способи обійти захист. Однак нові заходи, вжиті Amazon, можуть серйозно ускладнити розповсюдження нелегальних копій електронних книг.
При цьому користувачі, як і раніше, зможуть завантажувати книги на пристрої через Wi-Fi, тому для більшості власників Kindle зміни не вплинуть. Однак тим, хто покладався на передачу файлів через USB для роботи з DRM, доведеться шукати альтернативні методи.
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Завантажити електронну книгу на Amazon Kindle через USB скоро стане неможливо Amazon Kindle електронна книга
Amazon упродовж своєї історії використовувала різні формати електронних книг – від AZW до KFX. З кожним новим форматом захист цифрових прав ставав складнішим.
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