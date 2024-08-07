SK hynix готова выпускать 400-слойную память NAND уже в 2025 году07.08.24
SK hynix активно работает над созданием 400-слойной флеш-памяти NAND с планами начать массовое производство до конца 2025 года. Компания намерена использовать технологию «гибридного соединения» (W2W) для достижения этой цели. В процессе разработки SK hynix изучает новые материалы и технологии для соединения отдельных пластин, включая полировку, травление, осаждение и электромонтаж.
Компания уже продемонстрировала 321-слойный образец NAND в августе 2023 года, и теперь нацелена на достижение плотности в 400 слоев. Использование гибридного соединения «пластина к пластине» позволяет избежать проблем, связанных с увеличением количества слоев, таких как повреждение периферийных устройств из-за высокой температуры и давления при укладке ячеек. Этот метод предусматривает создание ячеек и периферийных компонентов на отдельных пластинах перед их соединением, что обеспечивает стабильное увеличение количества слоев и защищает периферийные компоненты.
Разработка технологии и инфраструктуры для 400-слойной NAND должна быть завершена к концу следующего года. Внедрение гибридного соединения является ключевым шагом для SK hynix в решении технических проблем и увеличении плотности флеш-памяти.
Достижения других производителей полупроводников NAND:
- Samsung недавно начала массовое производство 290-слойной V-NAND и планирует достичь более 1000 слоев к 2030 году.
- Micron выпустила продукт с 276-слойной 3D NAND в июле 2024 года.
- Kioxia достигла 218 слоев в 2023 году и предполагает достичь 1000 слоев к 2027 году.
Эти достижения свидетельствуют о постоянном стремлении индустрии к увеличению плотности и производительности флеш-памяти NAND, что будет способствовать дальнейшему развитию технологий хранения данных.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech G309 и клавиатуры Logitech G515 TKL: по-взрослому
Игровая мышь Logitech G309 и клавиатура Logitech G515 TKL вышли совсем недавно. Каждая интересна по-своему и имеет интересные дополнительные настройки. Разберемся что устройства могут предложить
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
SK hynix готова выпускать 400-слойную память NAND уже в 2025 годуSK Hynix накопитель разработка
Компания SK hynix уже продемонстрировала 321-слойный образец NAND в августе 2023 года, и теперь нацелена на достижение плотности в 400 слоев.
Разработчики Apex Legends, Call of Duty, CS:GO и Overwatch выпустили свой необычный сетевой шутер Spectre Divideигры разработка
Spectre Divide, разрабатываемая для ПК и доступная через Steam, предлагает уникальный геймплей: игроки управляют двумя персонажами, между которыми можно переключаться в ходе матча.