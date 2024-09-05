Системные требования Test Drive Unlimited Solar Crown оказались не слишком высокими05.09.24
Издательство Nacon и студия KT Racing представили финальные системные требования для гоночной игры Test Drive Unlimited Solar Crown. Игра обещает быть доступной для широкого круга пользователей, так как не требует мощного оборудования и должна корректно работать даже на компьютерах с минимальными характеристиками.
Это означает, что даже обладатели маломощных систем смогут насладиться игрой без значительных проблем с производительностью. Подобные требования делают игру доступной для более широкой аудитории, что, безусловно, положительно скажется на её популярности.
Релиз Test Drive Unlimited Solar Crown состоится 12 сентября на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series.
Системные требования игры Test Drive Unlimited Solar Crown
Минимальные (1080p, 30 fps, FSR 2 в режиме суперпроизводительности):
- операционная система: Windows 10;
- процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 7 1800X;
- оперативная память: 12 ГБ;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Гб), AMD Radeon RX 480 (8 Гб) или Intel Arc A380 (6 ГБ);
- место на SSD: 50 ГБ.
Рекомендуемые (1080p, 60 fps, DLSS или FSR 2 в сбалансированном режиме):
- операционная система: Windows 10;
- процессор: Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 7 3700X;
- оперативная память: 12 ГБ;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 (8 Гб) или AMD Radeon RX 6650 (8 ГБ);
- место на SSD: 50 ГБ.
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