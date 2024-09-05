Системні вимоги Test Drive Unlimited Solar Crown виявились не надто високими05.09.24
Видавництво Nacon та студія KT Racing представили фінальні системні вимоги для гоночної гри Test Drive Unlimited Solar Crown. Гра обіцяє бути доступною для широкого кола користувачів, тому що не вимагає потужного обладнання і має коректно працювати навіть на комп’ютерах з мінімальними характеристиками.
Це означає, що навіть власники малопотужних систем зможуть насолодитися грою без значних проблем із продуктивністю. Подібні вимоги роблять гру доступною для ширшої аудиторії, що, безумовно, позитивно позначиться її популярності.
Реліз Test Drive Unlimited Solar Crown відбудеться 12 вересня на ПК у Steam, PlayStation 5 та Xbox Series.
Системні вимоги гри Test Drive Unlimited Solar Crown
Мінімальні (1080p, 30 fps, FSR 2 у режимі суперпродуктивності):
- операційна система: Windows 10;
- процесор: Intel Core i7-7700K або AMD Ryzen 7 1800X;
- оперативна пам’ять: 12 ГБ;
- відеокарти: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Гб), AMD Radeon RX 480 (8 Гб) або Intel Arc A380 (6 Гб);
- місце на SSD: 50 ГБ.
Рекомендовані (1080p, 60 fps, DLSS або FSR 2 у збалансованому режимі):
- операційна система: Windows 10;
- процесор: Intel Core i7-11700K або AMD Ryzen 7 3700X;
- оперативна пам’ять: 12 ГБ;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 (8 Гб) або AMD Radeon RX 6650 (8 Гб);
- місце на SSD: 50 ГБ.
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