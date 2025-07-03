Синий экран смерти уберут из Windows 11. Фон станет черным и без грустного смайла

В июльском обновлении Windows 11 компания Microsoft заменит традиционный синий экран ошибки (BSOD), знакомый пользователям почти 40 лет, на черный фон. Новый экран больше не будет содержать печального смайлика и QR-кода, а вместо этого покажет код ошибки и название драйвера с которым связана ошибка.

Оформление станет более строгим, в духе стандартного экрана обновления Windows 11. В компании считают, что это упростит диагностику и устранение проблем, делая информацию на экране более полезной для пользователей и специалистов.

В тестовой версии операционной системы возникли маленькие, но приметные нововведения. Одно из них – обновленная панель задач, которая теперь включает кнопку для быстрого вызова панели эмодзи. Это избавляет от необходимости запоминать комбинацию клавиш Win + ., так как нужный значок теперь находится прямо под рукой. Добавление направлено на то, чтобы упростить доступ к эмодзи и сделать эту функцию более заметной для пользователей, которые раньше могли просто не замечать ее.

Другим изменением стало устранение акцентирования иконок стандартных программ Windows, таких как Ножницы и Калькулятор. Теперь при создании ярлыков этих программ на рабочем столе значки выглядят иначе – они стали более четкими и лучше воспринимаются визуально. Однако, если ярлык уже был размещен ранее, нужно создать его заново, чтобы изменения вступили в силу. Те, кто не планирует использовать новую кнопку эмодзы, могут отключить ее в настройках панели задач. При этом вызов панели с помощью горячих клавиш остается доступен.

Кроме указанных обновлений, сборка включает и другие улучшения – как визуальные, так и функциональные. Полный список изменений доступен в блоге программы Windows Insider.