Синій екран смерті приберуть із Windows 11. Фон стане чорним і без сумного смайлу03.07.25
У липневому оновленні Windows 11 компанія Microsoft замінить традиційний синій екран помилки (BSOD), знайомий користувачам майже 40 років, на чорному тлі. Новий екран більше не міститиме сумного смайлика та QR-коду, а натомість покаже код помилки та назву драйвера з яким пов’язана помилка.
Оформлення стане суворішим, у дусі стандартного екрана оновлення Windows 11. У компанії вважають, що це спростить діагностику та усунення проблем, роблячи інформацію на екрані кориснішою для користувачів та фахівців.
У тестовій версії операційної системи з’явилися дрібні, але помітні нововведення. Одне з них – оновлена панель завдань, яка тепер включає кнопку швидкого виклику панелі эмодзи. Це позбавляє необхідності запам’ятовувати комбінацію клавіш Win + ., тому що потрібний значок тепер знаходиться прямо під рукою. Додавання спрямоване на те, щоб спростити доступ до емодзі та зробити цю функцію більш помітною для користувачів, які раніше могли просто не помічати її.
Іншою зміною стало усунення акцентування іконок стандартних програм Windows, таких як Ножиці та Калькулятор. Тепер при створенні ярликів цих програм на робочому столі значки виглядають інакше – вони стали чіткішими і сприймаються краще візуально. Однак, якщо ярлик вже був розміщений раніше, потрібно створити його заново, щоб зміни набули чинності. Ті, хто не планує використовувати нову кнопку емодзи, можуть вимкнути її в налаштуваннях панелі завдань. При цьому виклик панелі за допомогою гарячих клавіш залишається доступним.
Крім зазначених оновлень, складання включає й інші покращення – як візуальні, так і функціональні. Повний перелік змін доступний у блозі програми Windows Insider.
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Синій екран смерті приберуть із Windows 11. Фон стане чорним і без сумного смайлу Windows оновлення
У липневому оновленні Windows 11 Microsoft замінить традиційний синій екран помилки (BSOD), знайомий користувачам майже 40 років, на чорному тлі.
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