Шутер Bodycam с фотореалистичной графикой выйдет уже 7 июня03.06.24
Разумеется такие новости не ко времени. Однако если относится к событиям в мире технологий с обобщенной научной точки зрения, есть смысл не забывать об играх, которые могут изменить восприятие возможностей технологий.
Игра Bodycam, стилизованная под хронику с нательной камеры бойца спецназа, использует движок Unreal Engine 5, который при грамотном использовании способен генерировать фотореалистичное изображение.
Игра выйдет в раннем доступе Steam 7 июня 2024 года.
Bodycam является мультиплеерной игрой и в ранней версии будет доступно три режима: классический Deathmatch (для 10 игроков), Team Deathmatch (5 на 5) и Body Bomb (5 на 5).
Студия Reissad Studios обещает, что со временем в Bodycam появится больше игровых режимов и интересных возможностей. В раннем доступе шутер будет находиться от 6 до 12 месяцев.
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Шутер Bodycam с фотореалистичной графикой выйдет уже 7 июняигры разработка
Bodycam, стилизованная под хронику с нательной камеры бойца спецназа, использует движок Unreal Engine 5, который при грамотном использовании способен генерировать фотореалистичное изображение.
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