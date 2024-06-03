Шутер Bodycam с фотореалистичной графикой выйдет уже 7 июня

Разумеется такие новости не ко времени. Однако если относится к событиям в мире технологий с обобщенной научной точки зрения, есть смысл не забывать об играх, которые могут изменить восприятие возможностей технологий.

Игра Bodycam, стилизованная под хронику с нательной камеры бойца спецназа, использует движок Unreal Engine 5, который при грамотном использовании способен генерировать фотореалистичное изображение.

Игра выйдет в раннем доступе Steam 7 июня 2024 года.

Bodycam является мультиплеерной игрой и в ранней версии будет доступно три режима: классический Deathmatch (для 10 игроков), Team Deathmatch (5 на 5) и Body Bomb (5 на 5).

Студия Reissad Studios обещает, что со временем в Bodycam появится больше игровых режимов и интересных возможностей. В раннем доступе шутер будет находиться от 6 до 12 месяцев.