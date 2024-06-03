Шутер Bodycam має фотореалістичну графіку на базі Unreal Engine 5. Гра вийде вже 7 червня

Зрозуміло такі новини не вчасно. Однак якщо стосується подій у світі технологій з узагальненої наукової точки зору, є сенс не забувати про ігри, які можуть змінити сприйняття можливостей технологій.

Гра Bodycam, стилізована під хроніку з нижньої камери бійця спецназу, використовує двигун Unreal Engine 5, який при грамотному використанні здатний генерувати фотореалістичне зображення.

Гра вийде у ранньому доступі Steam 7 червня 2024 року.

Bodycam є мультиплеєрною грою і в ранній версії буде доступно три режими: класичний Deathmatch (для 10 гравців), Team Deathmatch (5 на 5) та Body Bomb (5 на 5).

Студія Reissad Studios обіцяє, що згодом у Bodycam з’явиться більше ігрових режимів та цікавих можливостей. У ранньому доступі шутер буде від 6 до 12 місяців.