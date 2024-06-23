Шлем HMDS Gen 3 пилота истребителя F-35 стоимостью $400 тыс выводит данные в дополненной реальности23.06.24
Шлем пилота HMDS Gen 3, разработанный компанией Collins Aerospace для истребителя F-35, представляет собой высокотехнологичное устройство, которое значительно расширяет возможности пилота во время полета. Вот основные характеристики и возможности этого шлема:
- Обзор 360°: Шлем обеспечивает пилоту полный обзор вокруг самолета благодаря 6 внешним камерам, установленным снаружи и направленным во все стороны. Эти камеры передают изображение на визор, создавая эффект объемного «шитого» изображения.
- Данные и полетная информация: HMDS Gen 3 интегрирует данные с датчиков самолета и отображает их на визоре, что позволяет пилотам быстро и эффективно отслеживать как воздушные, так и наземные объекты, включая как «своих», так и противника.
- Дополненная реальность: Шлем преобразует полетную информацию в элементы дополненной реальности, которые наложены на визуальное поле пилота. Это позволяет легко маркировать и отслеживать цели, просто посмотрев на них.
- Ночное видение и инфракрасные камеры: Встроенная система ночного видения с углом обзора 30° на 40° градусов и 100% перекрытием устраняет необходимость в отдельных очках ночного видения. Инфракрасные камеры на фюзеляже F-35 позволяют пилоту видеть даже в полной темноте.
- Индивидуальная настройка: Каждый шлем изготавливается индивидуально под конкретного пилота. Для этого сканируется голова пилота для точного подгонки размеров и расстояний между зрачками, чтобы обеспечить идеальное фокусное расстояние и комфортное ношение.
- Проверка и поддержка: Шлем проходит регулярные проверки каждые 120 дней, чтобы убедиться в его исправности и соответствии стандартам.
Таким образом, HMDS Gen 3 представляет собой высокотехнологичное устройство, которое существенно улучшает восприятие окружающей среды и возможности пилота F-35 в различных условиях полета, обеспечивая безопасность и эффективность операций.
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Шлем HMDS Gen 3 пилота истребителя F-35 стоимостью $400 тыс выводит данные в дополненной реальностиавиация дополненная реальность разработка
HMDS Gen 3, разработанный компанией Collins Aerospace для истребителя F-35, представляет собой высокотехнологичное устройство, которое значительно расширяет возможности пилота во время полета
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