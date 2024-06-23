Шолом HMDS Gen 3 пілота винищувача F-35 вартістю $400 тис виводить дані у доповненій реальності23.06.24
Шолом пілота HMDS Gen 3, розроблений компанією Collins Aerospace для винищувача F-35, є високотехнологічним пристроєм, який значно розширює можливості пілота під час польоту. Ось основні характеристики та можливості цього шолома:
- Огляд 360°: Шолом забезпечує пілоту повний огляд навколо літака завдяки 6 зовнішнім камерам, встановленим зовні та спрямованим на всі боки. Ці камери передають зображення на візор, створюючи ефект об’ємного “шитого” зображення.
- Дані та польотна інформація: HMDS Gen 3 інтегрує дані з датчиків літака та відображає їх на візорі, що дозволяє пілотам швидко та ефективно відстежувати як повітряні, так і наземні об’єкти, включаючи як “своїх”, так і супротивника.
- Доповнена реальність: Шолом перетворює польотну інформацію на елементи доповненої реальності, які накладені на візуальне поле пілота. Це дозволяє легко маркувати та відстежувати цілі, просто подивившись на них.
- Нічне бачення та інфрачервоні камери: Вбудована система нічного бачення з кутом огляду 30° на 40° градусів та 100% перекриттям усуває потребу в окремих окулярах нічного бачення. Інфрачервоні камери на фюзеляжі F-35 дозволяють пілоту бачити навіть у темряві.
- Індивідуальне налаштування: Кожен шолом виготовляється індивідуально для конкретного пілота. Для цього сканується голова пілота для точного припасування розмірів та відстаней між зіницями, щоб забезпечити ідеальну фокусну відстань та комфортне носіння.
- Перевірка та підтримка: Шолом проходить регулярні перевірки кожні 120 днів, щоб переконатися в його справності та відповідності стандартам.
Таким чином, HMDS Gen 3 являє собою високотехнологічний пристрій, який суттєво покращує сприйняття навколишнього середовища та можливості пілота F-35 у різних умовах польоту, забезпечуючи безпеку та ефективність операцій.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Поки що Android Auto це здебільшого про комфорт та безпеку використання даних зі смартфона під час водіння. Але чи може розважальна система автомобіля стати більш корисною?
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Шолом HMDS Gen 3 пілота винищувача F-35 вартістю $400 тис виводить дані у доповненій реальностіавіація доповнена реальність розробка
HMDS Gen 3, розроблений компанією Collins Aerospace для винищувача F-35, є високотехнологічним пристроєм, який значно розширює можливості пілота під час польоту.
McDonald’s два роки тестувала ШІ для автоприймання замовлень та відмовляється від його впровадженняштучний інтелект
Представники McDonald’s зазначають, що AOT справді досягла певних успіхів, проте компанія вирішила відмовитися від використання ШІ через проблеми з неправильною інтерпретацією діалектів та акцентів