Шолом HMDS Gen 3 пілота винищувача F-35 вартістю $400 тис виводить дані у доповненій реальності

Шолом пілота HMDS Gen 3, розроблений компанією Collins Aerospace для винищувача F-35, є високотехнологічним пристроєм, який значно розширює можливості пілота під час польоту. Ось основні характеристики та можливості цього шолома:

Огляд 360°: Шолом забезпечує пілоту повний огляд навколо літака завдяки 6 зовнішнім камерам, встановленим зовні та спрямованим на всі боки. Ці камери передають зображення на візор, створюючи ефект об’ємного “шитого” зображення. Дані та польотна інформація: HMDS Gen 3 інтегрує дані з датчиків літака та відображає їх на візорі, що дозволяє пілотам швидко та ефективно відстежувати як повітряні, так і наземні об’єкти, включаючи як “своїх”, так і супротивника. Доповнена реальність: Шолом перетворює польотну інформацію на елементи доповненої реальності, які накладені на візуальне поле пілота. Це дозволяє легко маркувати та відстежувати цілі, просто подивившись на них. Нічне бачення та інфрачервоні камери: Вбудована система нічного бачення з кутом огляду 30° на 40° градусів та 100% перекриттям усуває потребу в окремих окулярах нічного бачення. Інфрачервоні камери на фюзеляжі F-35 дозволяють пілоту бачити навіть у темряві. Індивідуальне налаштування: Кожен шолом виготовляється індивідуально для конкретного пілота. Для цього сканується голова пілота для точного припасування розмірів та відстаней між зіницями, щоб забезпечити ідеальну фокусну відстань та комфортне носіння. Перевірка та підтримка: Шолом проходить регулярні перевірки кожні 120 днів, щоб переконатися в його справності та відповідності стандартам.

Таким чином, HMDS Gen 3 являє собою високотехнологічний пристрій, який суттєво покращує сприйняття навколишнього середовища та можливості пілота F-35 у різних умовах польоту, забезпечуючи безпеку та ефективність операцій.