Шлем-гарнитура 7Sense SuperBrain 1 позволяет слепым почувствовать окружение, превращая изображение в тактильные сигналы

Эстонский стартап 7Sense представил инновационное устройство под названием SuperBrain 1 — телехаптический шлем, который переводит визуальную информацию в тактильные ощущения, позволяя людям с нарушениями зрения буквально «ощущать» окружающие предметы и движения в трехмерном пространстве. Это устройство использует технологию, называемую haptic mat, и работает с помощью десятков контактов, которые мягко касаются лба, создавая тактильные образы того, что происходит вокруг.

SuperBrain 1, по словам разработчиков, представляет собой готовое устройство, а не концепт или прототип, что делает его доступным для потребителей. Главной целевой аудиторией этой технологии являются люди с ослабленным зрением, которым шлем может помочь ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с объектами. При этом не требуется специальное обучение для использования устройства — оно интуитивно понятно для новичков.

Телехаптический шлем работает от аккумулятора, который обеспечивает до 3 часов непрерывного использования и заряжается через USB-C всего за 60 минут. SuperBrain 1 уже доступен для покупки в нескольких странах Европы по цене 9 000 евро и комплектуется сумкой для удобной транспортировки.

Эта технология может стать революционным прорывом в сфере помощи людям с ограниченными возможностями, предлагая новое решение для взаимодействия с миром без необходимости хирургических вмешательств, как в случае с проектом Neuralink Илона Маска.