Шолом-гарнітура 7Sense SuperBrain 1 дозволяє сліпим відчути оточення, перетворюючи зображення на тактильні сигнали12.10.24
Естонський стартап 7Sense представив інноваційний пристрій під назвою SuperBrain 1 – телехаптичний шолом, який переводить візуальну інформацію в тактильні відчуття, дозволяючи людям з порушеннями зору буквально “відчувати” навколишні предмети та рухи у тривимірному просторі. Цей пристрій використовує технологію, яка називається haptic mat, і працює за допомогою десятків контактів, які м’яко торкаються чола, створюючи тактильні образи того, що відбувається навколо.
SuperBrain 1, за словами розробників, є готовим пристроєм, а не концептом або прототипом, що робить його доступним для споживачів. Головною цільовою аудиторією цієї технології є люди з ослабленим зором, яким шолом може допомогти орієнтуватися у просторі та взаємодіяти з об’єктами. При цьому не потрібне спеціальне навчання для використання пристрою – воно інтуїтивно зрозуміле для новачків.
Телехаптичний шолом працює від акумулятора, який забезпечує до 3 годин безперервного використання та заряджається через USB-C лише за 60 хвилин. SuperBrain 1 вже доступний для покупки в кількох країнах Європи за ціною 9000 євро і комплектується сумкою для зручного транспортування.
Ця технологія може стати революційним проривом у сфері допомоги людям з обмеженими можливостями, пропонуючи нове рішення для взаємодії зі світом без необхідності хірургічних втручань, як у випадку з проектом Neuralink Ілона Маска.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Незважаючи на бюджетність навушники Ugreen Choice H6 Pro отримали активне шумозаглушення, досить об’ємне звучання та підтримку кодека LDAC. Розкажемо докладніше
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Шолом-гарнітура 7Sense SuperBrain 1 дозволяє сліпим відчути оточення, перетворюючи зображення на тактильні сигналимедицина розробка стартап
Естонський стартап 7Sense представив інноваційний пристрій під назвою SuperBrain 1 – телехаптичний шолом, який переводить візуальну інформацію в тактильні відчуття
Detroit: Become Human за 6 років купили 10 мільйонів разівігри статистика
Detroit: Become Human, випущена в 2018 році студією Quantic Dream, досягла значного успіху, розійшовшись тиражем у 10 мільйонів копій за шість років.