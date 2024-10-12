Шолом-гарнітура 7Sense SuperBrain 1 дозволяє сліпим відчути оточення, перетворюючи зображення на тактильні сигнали

Естонський стартап 7Sense представив інноваційний пристрій під назвою SuperBrain 1 – телехаптичний шолом, який переводить візуальну інформацію в тактильні відчуття, дозволяючи людям з порушеннями зору буквально “відчувати” навколишні предмети та рухи у тривимірному просторі. Цей пристрій використовує технологію, яка називається haptic mat, і працює за допомогою десятків контактів, які м’яко торкаються чола, створюючи тактильні образи того, що відбувається навколо.

SuperBrain 1, за словами розробників, є готовим пристроєм, а не концептом або прототипом, що робить його доступним для споживачів. Головною цільовою аудиторією цієї технології є люди з ослабленим зором, яким шолом може допомогти орієнтуватися у просторі та взаємодіяти з об’єктами. При цьому не потрібне спеціальне навчання для використання пристрою – воно інтуїтивно зрозуміле для новачків.



Телехаптичний шолом працює від акумулятора, який забезпечує до 3 годин безперервного використання та заряджається через USB-C лише за 60 хвилин. SuperBrain 1 вже доступний для покупки в кількох країнах Європи за ціною 9000 євро і комплектується сумкою для зручного транспортування.

Ця технологія може стати революційним проривом у сфері допомоги людям з обмеженими можливостями, пропонуючи нове рішення для взаємодії зі світом без необхідності хірургічних втручань, як у випадку з проектом Neuralink Ілона Маска.