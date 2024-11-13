Сервис Nvidia GeForce Now ограничит время на игры — 100 часов в месяц. Больше — за дополнительную плату13.11.24
Nvidia обновляет условия использования облачного игрового сервиса GeForce NOW, заменяя тарифный план Priority новым планом под названием Performance с начала следующего года. Новый план сохранит стоимость $9,99 в месяц, но изменит параметры сессий и ограничения:
- Разрешение увеличено до 1440p с поддержкой формата Ultrawide.
- Сессии ограничены до 3 часов за раз и суммарно 100 часами в месяц.
- Неиспользованные часы (до 15 часов) можно переносить на следующий месяц.
- За превышение лимита будет взиматься $2,99 за каждые дополнительные 15 часов.
Компания отмечает, что 94% пользователей укладываются в этот лимит, поэтому значительная часть аудитории не ощутит изменений. Для активных подписчиков, оплативших план до 31 декабря, будет доступна возможность играть без месячного ограничения в течение всего 2025 года.
Тариф Ultimate, стоимостью $19,99 в месяц, останется для тех, кто ищет высшее качество: 4K HDR при 240 fps и 8-часовые игровые сессии.
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