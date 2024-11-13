Сервіс Nvidia GeForce Now обмежить час на ігри – 100 годин на місяць. Більше – за додаткову плату

Nvidia оновлює умови використання хмарного ігрового сервісу GeForce NOW, замінюючи тарифний план Priority на новий план під назвою Performance з початку наступного року. Новий план збереже вартість $9,99 на місяць, але змінить параметри сесій та обмеження:

Роздільна здатність збільшена до 1440p з підтримкою формату Ultrawide.

Сесії обмежені до 3 годин за раз і сумарно 100 годин на місяць.

Невикористаний годинник (до 15 годин) можна переносити на наступний місяць.

За перевищення ліміту стягуватиметься $2,99 за кожні додаткові 15 годин.

Компанія зазначає, що 94% користувачів вкладаються у цей ліміт, тому значна частина аудиторії не відчує змін. Для активних передплатників, які сплатили план до 31 грудня, буде доступна можливість грати без місячного обмеження протягом 2025 року.

Тариф Ultimate, вартістю $19,99 на місяць, залишиться для тих, хто шукає вищу якість: 4K HDR при 240 fps та 8-годинні ігрові сесії.