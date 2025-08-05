Сервис Dropbox Passwords закрывается осенью 2025 года05.08.25
Компания Dropbox объявила о поэтапном закрытии сервиса Dropbox Passwords. Поддержка менеджера паролей будет полностью прекращена осенью 2025 года.
- 28 августа 2025 года — сервис перейдёт в режим только для просмотра: пользователи смогут видеть сохранённые логины, пароли и платёжные данные, но добавлять новые записи и использовать автозаполнение больше не получится.
- 11 сентября 2025 года — прекратит работу мобильное приложение, однако доступ к данным останется через браузерное расширение.
- 28 октября 2025 года — произойдёт окончательное отключение сервиса и безвозвратное удаление всех пользовательских данных.
Причины и рекомендации
Dropbox поясняет, что закрытие Passwords связано с фокусом на основных продуктах — облачном хранилище и файлообмене. Пользователям предлагается заранее экспортировать свои данные и перейти на альтернативные решения — Bitwarden, LastPass, 1Password, либо встроенные менеджеры паролей от Apple, Google или Microsoft.
Если вы использовали Dropbox Passwords, рекомендуется как можно скорее выполнить экспорт данных. Подробная инструкция опубликована на сайте службы поддержки Dropbox.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Компания Logitech предлагает широкий выбор обложек и чехлов для мобильных устройств. Познакомимся с Logitech FLIP FOLIO для планшетов и сверхкомпактных ноутбуков Apple
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Сервис Dropbox Passwords закрывается осенью 2025 года Dropbox сервис
Dropbox объявила о поэтапном закрытии сервиса Dropbox Passwords. Поддержка менеджера паролей будет полностью прекращена осенью 2025 года.
NVIDIA продлит поддержку Game Ready для Windows 10 до октября 2026 года NVIDIA обновление
Microsoft напомнила, что официальная поддержка Windows 10 завершится в середине октября 2025 года, закликав пользователей перейти на более новую версию ОС
Сервис Dropbox Passwords закрывается осенью 2025 года
Epson Pro Cinema LS9000 — 4K-проектор с HDR+, 120 fps и ценой $4 000
Instagram позволит вести прямые трансляции только аккаунтам с более 1000 подписчиков
Samsung S25 и OnePlus Nord 5 — горячие новинки 2025 года, которые обсуждает вся Украина
DJI начала продажи электровелосипедов в США
Стали известны системные требования игры Battlefield 6
Google сохранит часть ссылок goo.gl — отключат только неактивные
Samsung Galaxy S26 возможно не получит стандартную и Plus-версию
Google Chrome будет показывать отзывы про магазины составленные ИИ
Великобритания ввела селфи для подтверждения возраста на порносайтах