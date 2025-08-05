Сервис Dropbox Passwords закрывается осенью 2025 года

Компания Dropbox объявила о поэтапном закрытии сервиса Dropbox Passwords. Поддержка менеджера паролей будет полностью прекращена осенью 2025 года.

28 августа 2025 года — сервис перейдёт в режим только для просмотра: пользователи смогут видеть сохранённые логины, пароли и платёжные данные, но добавлять новые записи и использовать автозаполнение больше не получится.

11 сентября 2025 года — прекратит работу мобильное приложение, однако доступ к данным останется через браузерное расширение.

28 октября 2025 года — произойдёт окончательное отключение сервиса и безвозвратное удаление всех пользовательских данных.

Причины и рекомендации

Dropbox поясняет, что закрытие Passwords связано с фокусом на основных продуктах — облачном хранилище и файлообмене. Пользователям предлагается заранее экспортировать свои данные и перейти на альтернативные решения — Bitwarden, LastPass, 1Password, либо встроенные менеджеры паролей от Apple, Google или Microsoft.

Если вы использовали Dropbox Passwords, рекомендуется как можно скорее выполнить экспорт данных. Подробная инструкция опубликована на сайте службы поддержки Dropbox.