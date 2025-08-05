Сервіс Dropbox Passwords закривається восени 2025 року

Компанія Dropbox оголосила про поетапне закриття сервісу Dropbox Passwords. Підтримка менеджера паролів буде повністю припинена восени 2025 року.

28 серпня 2025 року — сервіс перейде в режим лише для перегляду: користувачі зможуть бачити збережені логіни, паролі та платіжні дані, але додавати нові записи та використовувати автозаповнення більше не вийде.

11 вересня 2025 року — припинить роботу мобільний додаток, проте доступ до даних залишиться через браузерне розширення.

28 жовтня 2025 року — відбудеться остаточне відключення сервісу та безповоротне видалення всіх даних користувача.

Причини та рекомендації

Dropbox пояснює, що закриття Passwords пов’язане з фокусом на основних продуктах – хмарному сховищі та файлообміні. Користувачам пропонується заздалегідь експортувати свої дані та перейти на альтернативні рішення – Bitwarden, LastPass, 1Password або вбудовані менеджери паролів від Apple, Google або Microsoft.

Якщо ви використовували Dropbox Passwords, рекомендується якнайшвидше виконати експорт даних. Детальна інструкція наведена на сайті служби підтримки Dropbox.