Серверные процессоры AMD EPYC 5-го поколения имеют до 192 ядер Zen 5c15.10.24
AMD официально представила процессоры следующего поколения EPYC с кодовым названием Turin, которые основаны на новой архитектуре Zen 5 и предлагают значительное увеличение количества ядер. Это решение делает новое семейство процессоров мощным вариантом для серверных и облачных вычислений, поддерживая существующие платформы для процессоров EPYC серии 9004 с сокетом SP5.
Процессоры EPYC 9005 представлены в двух основных категориях:
- Turin — процессоры с до 128 ядер на основе архитектуры Zen 5 и 512 МБ кэш-памяти третьего уровня (L3).
- Turin Dense — процессоры с до 192 ядер на основе Zen 5c и 384 МБ L3-кэша.
Обе линейки поддерживают технологию многопоточности (SMT), работают с оперативной памятью DDR5 в 12-канальном режиме с возможностью установки до 6 ТБ памяти на сокет. Уровень энергопотребления (TDP) этих процессоров может достигать 500 Вт.
Одним из значительных преимуществ новых процессоров EPYC является совместимость с существующими платформами на базе EPYC 9004, что делает переход на новое поколение менее затратным для компаний. AMD также подчеркивает, что их процессоры EPYC используются более чем на 350 OEM-платформах, а их рыночная доля выросла до 34%, что свидетельствует о растущем доверии к этим решениям в серверной индустрии.
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Серверные процессоры AMD EPYC 5-го поколения имеют до 192 ядер Zen 5cAMD процессор серверы события в мире
AMD официально представила процессоры следующего поколения EPYC с кодовым названием Turin, которые основаны на новой архитектуре Zen 5 и предлагают значительное увеличение количества ядер
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