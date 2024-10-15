Серверні процесори AMD EPYC 5-го покоління мають до 192 ядер Zen 5c

AMD офіційно представила процесори наступного покоління EPYC з кодовою назвою Turin, які ґрунтуються на новій архітектурі Zen 5 і пропонують значне збільшення кількості ядер. Це рішення робить нове сімейство процесорів потужним варіантом для серверних та хмарних обчислень, підтримуючи існуючі платформи для процесорів EPYC серії 9004 із сокетом SP5.

Процесори EPYC 9005 представлені у двох основних категоріях:

Turin — процесори з до 128 ядер на основі архітектури Zen 5 та 512 МБ кеш-пам’яті третього рівня (L3). Turin Dense — процесори з до 192 ядер на основі Zen 5c та 384 МБ L3-кешу.

Обидві лінійки підтримують технологію багатопоточності (SMT), працюють з оперативною пам’яттю DDR5 у 12-канальному режимі з можливістю встановлення до 6 ТБ пам’яті на сокет. Рівень енергоспоживання цих процесорів може досягати 500 Вт.

Однією із значних переваг нових процесорів EPYC є сумісність із існуючими платформами на базі EPYC 9004, що робить перехід на нове покоління менш витратним для компаній. AMD також підкреслює, що їх процесори EPYC використовуються більш ніж на 350 OEM-платформах, а їхня ринкова частка зросла до 34%, що свідчить про зростаючу довіру до цих рішень у серверній індустрії.