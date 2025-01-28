Seagate выпустила жесткий диск на рекордные 36 ТБ28.01.25
Компания Seagate, один из лидеров в области систем хранения данных, анонсировала новый жесткий диск объемом 36 ТБ, который стал крупнейшим по емкости в её ассортименте.
- Серия Exos M: Жесткие диски предназначены для центров обработки данных и гиперскейлеров, таких как Microsoft и Amazon.
- Технология HAMR: Использование технологии Heat-Assisted Magnetic Recording позволяет увеличить плотность записи и снизить стоимость хранения данных на 25% за терабайт, делая жесткие диски более экономичным решением по сравнению с SSD.
- 10 пластин: Новинка оснащена десятью пластинами, что обеспечивает высокую плотность хранения.
На текущий момент конкуренты, такие как Western Digital и Toshiba, предлагают жесткие диски с меньшей емкостью и большим количеством пластин. Однако Seagate сохраняет лидерство, заявив о намерении увеличить емкость пластин до 10 ТБ в ближайшем будущем.
Устройства серии Seagate Exos M ориентированы на корпоративный сегмент, в частности, на центры обработки данных. Жесткие диски емкостью 36 ТБ маловероятно появятся в розничной продаже, но будут активно использоваться в облачных инфраструктурах и масштабируемых решениях.
Благодаря новейшим разработкам Seagate укрепляет позиции на рынке жестких дисков, продолжая предлагать инновационные решения для масштабных корпоративных систем хранения.
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Устройства серии Seagate Exos M ориентированы на корпоративный сегмент, в частности, на центры обработки данных.
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