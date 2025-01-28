Seagate выпустила жесткий диск на рекордные 36 ТБ

Компания Seagate, один из лидеров в области систем хранения данных, анонсировала новый жесткий диск объемом 36 ТБ, который стал крупнейшим по емкости в её ассортименте.

Серия Exos M: Жесткие диски предназначены для центров обработки данных и гиперскейлеров, таких как Microsoft и Amazon.

Технология HAMR: Использование технологии Heat-Assisted Magnetic Recording позволяет увеличить плотность записи и снизить стоимость хранения данных на 25% за терабайт, делая жесткие диски более экономичным решением по сравнению с SSD.

10 пластин: Новинка оснащена десятью пластинами, что обеспечивает высокую плотность хранения.

На текущий момент конкуренты, такие как Western Digital и Toshiba, предлагают жесткие диски с меньшей емкостью и большим количеством пластин. Однако Seagate сохраняет лидерство, заявив о намерении увеличить емкость пластин до 10 ТБ в ближайшем будущем.

Устройства серии Seagate Exos M ориентированы на корпоративный сегмент, в частности, на центры обработки данных. Жесткие диски емкостью 36 ТБ маловероятно появятся в розничной продаже, но будут активно использоваться в облачных инфраструктурах и масштабируемых решениях.

Благодаря новейшим разработкам Seagate укрепляет позиции на рынке жестких дисков, продолжая предлагать инновационные решения для масштабных корпоративных систем хранения.