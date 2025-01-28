Seagate випустила жорсткий диск на рекордні 36 ТБ28.01.25
Компанія Seagate, один із лідерів у галузі систем зберігання даних, анонсувала новий жорсткий диск обсягом 36 ТБ, який став найбільшим за ємністю у її асортименті.
- Серія Exos M: Жорсткі диски призначені для центрів обробки даних та гіперскейлерів, таких як Microsoft та Amazon.
- Технологія HAMR: Використання технології Heat-Assisted Magnetic Recording дозволяє збільшити щільність запису та знизити вартість зберігання даних на 25% за терабайт, роблячи жорсткі диски більш економічним рішенням порівняно з SSD.
- 10 пластин: Новинка оснащена десятьма пластинами, що забезпечує високу щільність зберігання.
На сьогодні конкуренти, такі як Western Digital і Toshiba, пропонують жорсткі диски з меншою ємністю та великою кількістю пластин. Однак Seagate зберігає лідерство, заявивши про намір збільшити ємність пластин до 10 ТБ у найближчому майбутньому.
Пристрої Seagate Exos M орієнтовані на корпоративний сегмент, зокрема, на центри обробки даних. Жорсткі диски ємністю 36 ТБ малоймовірно з’являться в роздрібному продажу, але активно використовуватимуться в хмарних інфраструктурах і рішеннях, що масштабуються.
Завдяки новітнім розробкам Seagate зміцнює позиції на ринку жорстких дисків, продовжуючи пропонувати інноваційні рішення для масштабних корпоративних систем зберігання.
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