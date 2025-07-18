Seagate Exos M та IronWolf Pro — первые HAMR-диски на 30 ТБ

Компания Seagate представила новые жёсткие диски Exos M и IronWolf Pro объёмом до 30 ТБ. Это первые массовые модели на платформе Mozaic 3+ с использованием технологии теплового магнитного записи (HAMR), при которой для увеличения плотности хранения применяется лазерный нагрев.

Технические характеристики Seagate Exos M та IronWolf Pro

Новые накопители построены в стандартном 3,5-дюймовом форм-факторе и работают на скорости 7200 об/мин. Объём кэша составляет 512 МБ, максимальная скорость передачи данных — до 275 МБ/с, а подключение осуществляется через интерфейс SATA 6 Гбит/с.

HAMR предусматривает локальный нагрев магнитной поверхности до 450°C, что позволяет размещать данные плотнее. Для чтения используется многосенсорная система Spintronic Reader 7-го поколения, снижающая перекрёстные помехи от соседних дорожек.

Seagate заявляет энергопотребление от 6,9 до 9,5 Вт, в зависимости от режима работы. Благодаря этому диски совместимы с современными системами хранения: один 4U-сервер может разместить до 3 ПБ, а стойка 42U — до 36 ПБ. Средняя наработка на отказ (MTBF) указана на уровне 2,5 млн часов.

Отличия моделей HDD Seagate

Несмотря на схожие характеристики, назначение у моделей разное.

Exos M ориентирован на центры обработки данных и облачные хранилища. Диск усилен для работы в больших массивах и имеет встроенные датчики вибрации.

ориентирован на центры обработки данных и облачные хранилища. Диск усилен для работы в больших массивах и имеет встроенные датчики вибрации. IronWolf Pro предназначен для NAS-систем, включая офисные и гибридные решения. Поддерживается круглосуточная работа, многопользовательский доступ и задачи вроде видеоаналитики, RAG-обработки и генерации ответов на основе локальных данных.

Производительность

По результатам тестов Seagate, обе модели демонстрируют до 275 МБ/с при последовательном чтении и записи (128 КБ-блоки).

Exos M 30 ТБ показывает около 171 IOPS при случайном чтении (4 КБ, QD16) — это сопоставимо с Exos X24. Случайная запись невеликих блоков — около 346 IOPS, что типично для HAMR-дисков. При смешанных нагрузках (запись + чтение) за счёт обновлённой архитектуры кэша модель показала улучшенные результаты.

Seagate IronWolf Pro 30 ТБ работает немного быстрее при последовательной нагрузке — до 277 МБ/с. Однако при случайной записи наблюдается небольшое падение производительности: 311 IOPS против 340 IOPS у 24-ТБ-версии, что связано с усложнённым калиброванием записи на HAMR-дисках.

Доступность

Жесткие диски Seagate Exos M и IronWolf Pro в версиях на 28 и 30 ТБ уже поступили в продажу. Стоимость зависит только от объёма, а не от модели — ценовая политика унифицирована.