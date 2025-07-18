Seagate Exos M та IronWolf Pro – перші HAMR-диски на 30 ТБ18.07.25
Компанія Seagate представила нові жорсткі диски Exos M та IronWolf Pro об’ємом до 30 ТБ. Це перші масові моделі на платформі Mozaic 3+ з використанням технології теплового магнітного запису (HAMR), за якої для збільшення щільності зберігання застосовується лазерне нагрівання.
Технічні характеристики Seagate Exos M та IronWolf Pro
Нові накопичувачі побудовані у стандартному 3,5-дюймовому форм-факторі та працюють на швидкості 7200 об/хв. Об’єм кешу становить 512 МБ, максимальна швидкість передачі даних – до 275 МБ/с, а підключення здійснюється через інтерфейс SATA 6 Гбіт/с.
HAMR передбачає локальне нагрівання магнітної поверхні до 450°C, що дозволяє розміщувати дані щільніше. Для читання використовується багатосенсорна система Spintronic Reader 7-го покоління, що знижує перехресні перешкоди сусідніх доріжок.
Seagate заявляє споживання енергії від 6,9 до 9,5 Вт, залежно від режиму роботи. Завдяки цьому диски сумісні із сучасними системами зберігання: один 4U-сервер може розмістити до 3 ПБ, а стійка 42U – до 36 ПБ. Середнє напрацювання на відмову (MTBF) вказано на рівні 2,5 млн годин.
Відмінності моделей HDD Seagate
Незважаючи на подібні характеристики, призначення моделей різне.
- Exos M орієнтований на центри обробки даних та хмарні сховища. Диск посилено для роботи у великих масивах та має вбудовані датчики вібрації.
- IronWolf Pro призначений для NAS-систем, включаючи офісні та гібридні рішення. Підтримується цілодобова робота, розрахований на багато користувачів доступ і завдання на кшталт відеоаналітики, RAG-обробки та генерації відповідей на основі локальних даних.
Продуктивність
За результатами тестів Seagate, обидві моделі демонструють до 275 МБ/с при послідовному читанні і запису (128 КБ-блоки). Випадковий запис невеликих блоків – близько 346 IOPS, що є типовим для HAMR-дисків. При змішаних навантаженнях (запис + читання) рахунок оновленої архітектури кеша модель показала поліпшені результати.
Seagate IronWolf Pro 30 ТБ працює трохи швидше при послідовному навантаженні – до 277 МБ/с. Однак при випадковому запису спостерігається невелике падіння продуктивності: 311 IOPS проти 340 IOPS у 24-ТВ версії, що пов’язане з ускладненим калібруванням запису на HAMR-дисках.
Доступність
Жорсткі диски Seagate Exos M та IronWolf Pro у версіях на 28 і 30 ТБ вже надійшли у продаж. Вартість залежить лише від обсягу, а не від моделі – цінова політика уніфікована.
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