Сборник игр Stalker: Legends of the Zone выйдет на консолях Nintendo Switch

На Nintendo Direct состоялся неожиданный анонс, который подтвердил планы разработчиков из GSC Game World по расширению фанатской базы серии S.T.A.L.K.E.R. В марте на консолях PlayStation и Xbox обоих поколений впервые стала доступна трилогия S.T.A.L.K.E.R. в составе сборника Legends of the Zone.

Разработчики объявили, что культовые украинские игры будут портированы на Nintendo Switch. Трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на этой платформе в ноябре. Консольным геймерам предложат оригинальные шутеры с небольшими техническими улучшениями и адаптированным интерфейсом, что позволит насладиться классикой на новой платформе.

В нее входят следующие игры:

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl;

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat;

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.

Напомним что уже 20 ноября состоится релиз и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — новой части франшизы, но пока она будет доступна только на PC и Xbox Series.