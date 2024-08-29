Сборник игр Stalker: Legends of the Zone выйдет на консолях Nintendo Switch29.08.24
На Nintendo Direct состоялся неожиданный анонс, который подтвердил планы разработчиков из GSC Game World по расширению фанатской базы серии S.T.A.L.K.E.R. В марте на консолях PlayStation и Xbox обоих поколений впервые стала доступна трилогия S.T.A.L.K.E.R. в составе сборника Legends of the Zone.
Разработчики объявили, что культовые украинские игры будут портированы на Nintendo Switch. Трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на этой платформе в ноябре. Консольным геймерам предложат оригинальные шутеры с небольшими техническими улучшениями и адаптированным интерфейсом, что позволит насладиться классикой на новой платформе.
В нее входят следующие игры:
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl;
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat;
- S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
Напомним что уже 20 ноября состоится релиз и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — новой части франшизы, но пока она будет доступна только на PC и Xbox Series.
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В марте на консолях PlayStation и Xbox обоих поколений впервые стала доступна трилогия S.T.A.L.K.E.R. в составе сборника Legends of the Zone.
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