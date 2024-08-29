Збірник ігор Stalker: Legends of the Zone вийде на консолях Nintendo Switch

На Nintendo Direct відбувся несподіваний анонс, який підтвердив плани розробників із GSC Game World щодо розширення фанатської бази серії S.T.A.L.K.E.R. У березні на консолях PlayStation та Xbox обох поколінь вперше стала доступна трилогія S.T.A.L.K.E.R. у складі збірки Legends of the Zone.

Розробники оголосили, що культові українські ігри будуть портовані на Nintendo Switch. Трилогія S.T.A.L.K.E.R. вийде на цій платформі у листопаді. Консольним геймерам запропонують оригінальні шутери з невеликими технічними покращеннями та адаптованим інтерфейсом, що дозволить насолодитися класикою на новій платформі.

До неї входять такі ігри:

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl;

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat;

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.

Нагадаємо, що вже 20 листопада відбудеться реліз і S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – нової частини франшизи, але поки вона буде доступна тільки на PC та Xbox Series.