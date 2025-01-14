SanDisk выпустила SSD для iPhone с магнитом MagSafe14.01.25
Компания SanDisk представила компактный SSD-накопитель Creator Phone SSD, специально разработанный для владельцев iPhone. Одной из ключевых особенностей новинки является поддержка технологии MagSafe, которая позволяет крепить устройство с помощью встроенных магнитов на заднюю панель смартфона.
Для подключения накопителя используется кабель USB-C, входящий в комплект. Это делает устройство удобным для работы на ходу. Creator Phone SSD поддерживает запись видео в формате Apple ProRes, что особенно важно для профессиональных создателей контента.
Характеристики
SanDisk Creator Phone SSD обеспечивает скорость чтения до 1000 МБ/с и записи до 950 МБ/с. Накопитель защищен силиконовым покрытием, устойчив к падениям с высоты до трех метров и имеет сертификат IP65, что обеспечивает защиту от пыли и небольшого количества влаги. SanDisk Creator Phone SSD доступен в двух вариантах объема:
- 1 ТБ по цене $110,
- 2 ТБ за $170.
В конце 2024 года компания SanDisk провела ребрендинг, изменив стиль логотипа, который использовался с 1995 года. Новый дизайн вдохновлен «единицей данных» — пикселем. Логотип сохранил фирменную открытую букву «D», но теперь включает новую «пиксельную» букву «S». Компания подчеркивает, что эти элементы символизируют сотрудничество и партнерство для достижения своих целей и освоения новых возможностей.
Ребрендинг приурочен к подготовке Sandisk к отделению от своей материнской компании Western Digital, которая приобрела бренд в 2016 году.Стоит отметить, что в прошлом году Western Digital столкнулась с критикой из-за дефектов портативных накопителей SanDisk Extreme SSD, которые могли стирать сохраненные данные.
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