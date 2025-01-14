SanDisk випустила SSD для iPhone з магнітом MagSafe14.01.25
Компанія SanDisk представила компактний SSD-накопичувач Creator Phone SSD, спеціально розроблений для власників iPhone. Однією з ключових особливостей новинки є підтримка технології MagSafe, яка дає змогу кріпити пристрій за допомогою вбудованих магнітів на задню панель смартфона.
Для підключення накопичувача використовується кабель USB-C, що входить до комплекту. Це робить пристрій зручним для роботи на ходу. Creator Phone SSD підтримує запис відео у форматі Apple ProRes, що особливо важливо для професійних авторів контенту.
Характеристики
SanDisk Creator Phone SSD забезпечує швидкість читання до 1000 МБ/с та запису до 950 МБ/с. Накопичувач захищений силіконовим покриттям, стійкий до падінь з висоти до трьох метрів та має сертифікат IP65, що забезпечує захист від пилу та невеликої кількості вологи. SanDisk Creator Phone SSD доступний у двох варіантах об’єму:
- 1 ТБ за ціною $110,
- 2 ТБ за $170.
Наприкінці 2024 року SanDisk провела ребрендинг, змінивши стиль логотипу, який використовувався з 1995 року. Новий дизайн натхненний «одиницею даних» – пікселем. Логотип зберіг фірмову відкриту букву “D”, але тепер включає нову “піксельну” букву “S”. Компанія підкреслює, що ці елементи символізують співпрацю та партнерство для досягнення своїх цілей та освоєння нових можливостей.
Ребрендинг приурочений до підготовки Sandisk до відділення від своєї материнської компанії Western Digital, яка придбала бренд у 2016 році. Варто відзначити, що минулого року Western Digital зіткнулася з критикою через дефекти портативних накопичувачів SanDisk Extreme SSD, які могли прати збережені дані.
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