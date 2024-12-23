Sandisk кардинально сменила логотип

Компания SanDisk провела ребрендинг, изменив стиль логотипа, который использовался с 1995 года. Новый дизайн вдохновлен «единицей данных» — пикселем. Логотип сохранил фирменную открытую букву «D», но теперь включает новую «пиксельную» букву «S». Компания подчеркивает, что эти элементы символизируют сотрудничество и партнерство для достижения своих целей и освоения новых возможностей.

Ребрендинг приурочен к подготовке Sandisk к отделению от своей материнской компании Western Digital, которая приобрела бренд в 2016 году. Стоит отметить, что в прошлом году Western Digital столкнулась с критикой из-за дефектов портативных накопителей SanDisk Extreme SSD, которые могли стирать сохраненные данные.

Western Digital выпустила полноразмерную SD-карту с новой рекордной емкостью. Новая SD-карта SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB предназначена для фотоаппаратов и ноутбуков. Продаваться она будет в 2025 году.

Она соответствует стандарту Secure Digital Ultra Capacity (SDUC, который поддерживает до 128 ТБ). Карта использует интерфейс Ultra High Speed-I (UHS-I) и соответствует классу скорости 10, поэтому поддерживает минимальную скорость 10 МБ/с и максимальную скорость передачи данных 104 МБ/с при работе в UHS104 (SDR104) режиме.

SD-карта также соответствует классу скорости видео V30 и поддерживает минимальную скорость последовательной записи 30 МБ/с, которая считается достаточной для записи видео 8K.

Сейчас Western Digital не раскрывает, что означает использование NAND в карте SanDisk Extreme Pro SDUC 4 ТБ. Учитывая высокую емкость и отдаленную дату выпуска, карта может стать одним из первых продуктов, в котором будет использована технология BiCS 9 NAND.

Цена неизвестна, но карта SanDisk Extreme Pro объемом 1 ТБ стоит $140, поэтому можно предположить что цена SD-карты объемом 4 ТБ с передовой NAND будет на уровне $600 или более.

Японская корпорация SanDisk, в 2016 году купленная американской корпорацией Western Digital, сообщила об изменении формы и названия. Теперь формой работы будет не корпорация, а дочерняя компания с ограниченной ответственностью. Её назовут Western Digital GK. Изменения вступают в силу 1 января 2021 года.

Western Digital предлагает продукцию на базе флеш-памяти NAND и жесткие диски, используя несколько брендов, включая WD и SanDisk, в потребительском и корпоративном сегментах. Кроме того, компания разрабатывает и серийно производит комплексные решения для хранения данных. Бренд SanDisk использовался для продукции на базе флеш-памяти, но было решено теснее связать это направление с именем Western Digital Group. В всяком случае такой ребрендинг более комфортен и для пользователей, которые привыкли к названиям производителей.