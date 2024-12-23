Sandisk кардинально змінила логотип23.12.24
Компанія SanDisk провела ребрендинг, змінивши стиль логотипу, який використовувався з 1995 року. Новий дизайн натхненний “одиницею даних” – пікселем. Логотип зберіг фірмову відкриту букву “D”, але тепер включає нову “піксельну” букву “S”. Компанія підкреслює, що ці елементи символізують співпрацю та партнерство для досягнення своїх цілей та освоєння нових можливостей.
Ребрендинг присвячений підготовці Sandisk до відділення від своєї материнської компанії Western Digital, яка придбала бренд у 2016 році. Варто зазначити, що минулого року Western Digital зіткнулася з критикою через дефекти портативних накопичувачів SanDisk Extreme SSD, які могли прати збережені дані.
Western Digital випустила повнорозмірну карту SD з новою рекордною ємністю. Нова SD-карта SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB призначена для фотоапаратів та ноутбуків. Продаватиметься вона в 2025 році.
Вона відповідає стандарту Secure Digital Ultra Capacity (SDUC, що підтримує до 128 ТБ). Карта використовує інтерфейс Ultra High Speed-I (UHS-I) та відповідає класу швидкості 10, тому підтримує мінімальну швидкість 10 МБ/с та максимальну швидкість передачі даних 104 МБ/с при роботі в UHS104 (SDR104) режимі.
SD-карта також відповідає класу швидкості відео V30 та підтримує мінімальну швидкість послідовного запису 30 МБ/с, яка вважається достатньою для запису відео 8K.
Наразі Western Digital не розкриває, що означає використання NAND у карті SanDisk Extreme Pro SDUC 4 ТБ. Враховуючи високу ємність та віддалену дату випуску, картка може стати одним із перших продуктів, у якому буде використано технологію BiCS 9 NAND.
Ціна невідома, але карта SanDisk Extreme Pro об’ємом 1 ТБ коштує $140, тому можна припустити, що ціна SD-карти об’ємом 4 ТБ з передовою NAND буде на рівні $600 або більше.
Японська корпорація SanDisk, у 2016 році куплена американською корпорацією Western Digital, повідомила про зміну форми та назви. Наразі формою роботи буде не корпорація, а дочірня компанія з обмеженою відповідальністю. Її назвуть Western Digital GK. Зміни набирають чинності з 1 січня 2021 року.
Western Digital пропонує продукцію на базі флеш-пам’яті NAND та жорсткі диски, використовуючи кілька брендів, включаючи WD та SanDisk, у споживчому та корпоративному сегментах. Крім того, компанія розробляє та серійно виробляє комплексні рішення для зберігання даних.Бренд SanDisk використовувався для продукції на базі флеш-пам’яті, але було вирішено вже пов’язати цей напрямок з ім’ям Western Digital Group. У всякому разі такий ребрендинг більш комфортний і для користувачів, які звикли до назв виробників.
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