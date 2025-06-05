Samsung удалит неактивные аккаунты 31 июля 2025 года

Компания Samsung объявила о предстоящих изменениях в политике управления учётными записями. Обновлённые правила вступят в силу с 31 июля 2025 года и предусматривают автоматическое удаление аккаунтов, не проявлявших активности на протяжении двух лет. Об этом сообщает портал Sammobile.

Согласно новой политике, если пользователь не входил в свой Samsung-аккаунт и не использовал его для авторизации в сервисах компании в течение 24 месяцев, такая учётная запись будет признана неактивной и подлежит удалению. После удаления доступ к ней будет заблокирован, а все связанные данные — безвозвратно удалены.

Чтобы избежать потери аккаунта, Samsung рекомендует авторизоваться в системе до 31 июля или воспользоваться будь-яким сервисом, требующим входа. Помимо этого, владельцы неактивных аккаунтов будут получать напоминания по электронной почте о необходимости авторизации.

В компании подчёркивают, что изменения направлены на повышение уровня безопасности и защиту данных пользователей, которые давно не взаимодействовали с экосистемой Samsung. Пользователям, давно не использовавшим свой аккаунт, советуют проверить его статус заблаговременно.