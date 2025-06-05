Samsung видалить неактивні облікові записи 31 липня 2025 року05.06.25
Компанія Samsung оголосила про майбутні зміни в політиці управління обліковими записами. Оновлені правила набудуть чинності з 31 липня 2025 року та передбачають автоматичне видалення акаунтів, які не виявляли активності протягом двох років. Про це повідомляє портал Sammobile.
Згідно з новою політикою, якщо користувач не входив до свого Samsung-акаунту і не використовував його для авторизації в сервісах компанії протягом 24 місяців, такий обліковий запис буде визнаний неактивним і підлягає видаленню. Після видалення доступ до неї буде заблоковано, а всі пов’язані дані безповоротно видалені.
Щоб уникнути втрати облікового запису, Samsung рекомендує авторизуватися в системі до 31 липня або скористатися будь-яким сервісом, який вимагає входу. Крім цього, власники неактивних облікових записів будуть отримувати нагадування електронною поштою про необхідність авторизації.
У компанії наголошують, що зміни спрямовані на підвищення рівня безпеки та захист даних користувачів, які давно не взаємодіяли з екосистемою Samsung. Користувачам, які давно не використовували свій обліковий запис, радять перевірити його статус завчасно.
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Samsung видалить неактивні облікові записи 31 липня 2025 року Samsung
Згідно з новою політикою, якщо користувач не входив до свого Samsung-акаунту і не використовував його для авторизації протягом 24 місяців, обліковий запис буде визнано неактивним
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