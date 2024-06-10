Samsung Smart Monitor представлены моделями до 43 дюймов, встроенными динамиками, камерой SlimFit и функцией Workout Tracker

Samsung анонсировала новую линейку Smart Monitor 2024, включающую модели M8 (M80D), M7 (M70D) и M5 (M50D).

Обновленный 32-дюймовый 4K UHD Smart Monitor M8 предлагает множество новых функций на основе искусственного интеллекта (ШИ) благодаря процессору NQM AI.

Эта технология позволяет монитору масштабировать контент до более высокого разрешения и улучшать звучание диалогов с помощью функции Active Voice Amplifier Pro, анализирующей фоновый шум в окружении пользователя.

Модель Samsung Smart Monitor M8 также поддерживает режим 360 Audio, в сочетании с наушниками Galaxy Buds создает объемное звуковое окружение. Встроенная камера SlimFit Camera позволяет удобно совершать видеовызовы. Модель M7 представлена ​​с диагональю 32 и 43 дюйма, имеет разрешение 4K UHD (3840 x 2160), яркость 300 нит и время отклика 4 мс.

Все новые мониторы Samsung Smart Monitor получили функцию Workout Tracker, которая работает в паре с часами Galaxy Watch и отображает данные о состоянии здоровья пользователя на экране монитора в режиме реального времени.