Samsung Smart Monitor представлены моделями до 43 дюймов, встроенными динамиками, камерой SlimFit и функцией Workout Tracker10.06.24
Samsung анонсировала новую линейку Smart Monitor 2024, включающую модели M8 (M80D), M7 (M70D) и M5 (M50D).
Обновленный 32-дюймовый 4K UHD Smart Monitor M8 предлагает множество новых функций на основе искусственного интеллекта (ШИ) благодаря процессору NQM AI.
Эта технология позволяет монитору масштабировать контент до более высокого разрешения и улучшать звучание диалогов с помощью функции Active Voice Amplifier Pro, анализирующей фоновый шум в окружении пользователя.
Модель Samsung Smart Monitor M8 также поддерживает режим 360 Audio, в сочетании с наушниками Galaxy Buds создает объемное звуковое окружение. Встроенная камера SlimFit Camera позволяет удобно совершать видеовызовы. Модель M7 представлена с диагональю 32 и 43 дюйма, имеет разрешение 4K UHD (3840 x 2160), яркость 300 нит и время отклика 4 мс.
Все новые мониторы Samsung Smart Monitor получили функцию Workout Tracker, которая работает в паре с часами Galaxy Watch и отображает данные о состоянии здоровья пользователя на экране монитора в режиме реального времени.
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Samsung Smart Monitor представлены моделями до 43 дюймов, встроенными динамиками, камерой SlimFit и функцией Workout TrackerSamsung монитор
Обновленный 32-дюймовый 4K UHD Samsung Smart Monitor M8 предлагает множество новых функций на основе искусственного интеллекта (II) благодаря процессору NQM AI.
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