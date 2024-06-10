Samsung Smart Monitor представлені моделями до 43 дюймів, вбудованими динаміками, камерою SlimFit та функцією Workout Tracker

Samsung анонсувала нову лінійку Smart Monitor 2024 року, що включає моделі M8 (M80D), M7 (M70D) та M5 (M50D).

Оновлений 32-дюймовий 4K UHD Smart Monitor M8 пропонує безліч нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ) завдяки процесору NQM AI.

Ця технологія дозволяє монітору масштабувати контент до більш високої роздільної здатності та покращувати звучання діалогів за допомогою функції Active Voice Amplifier Pro, яка аналізує фоновий шум в оточенні користувача.

Модель Samsung Smart Monitor M8 також підтримує режим 360 Audio, що у поєднанні з навушниками Galaxy Buds створює об’ємне звукове оточення. Вбудована камера SlimFit Camera дозволяє зручно здійснювати відеодзвінки. Модель M7 представлена ​​з діагоналлю 32 і 43 дюйми, має роздільну здатність 4K UHD (3840 x 2160), яскравість 300 нит і час відгуку 4 мс.

Усі нові монітори з лінійки Samsung Smart Monitor отримали функцію Workout Tracker, яка працює в парі з годинником Galaxy Watch та відображає дані про стан здоров’я користувача на екрані монітора в режимі реального часу.