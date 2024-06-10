Samsung Smart Monitor представлені моделями до 43 дюймів, вбудованими динаміками, камерою SlimFit та функцією Workout Tracker10.06.24
Samsung анонсувала нову лінійку Smart Monitor 2024 року, що включає моделі M8 (M80D), M7 (M70D) та M5 (M50D).
Оновлений 32-дюймовий 4K UHD Smart Monitor M8 пропонує безліч нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ) завдяки процесору NQM AI.
Ця технологія дозволяє монітору масштабувати контент до більш високої роздільної здатності та покращувати звучання діалогів за допомогою функції Active Voice Amplifier Pro, яка аналізує фоновий шум в оточенні користувача.
Модель Samsung Smart Monitor M8 також підтримує режим 360 Audio, що у поєднанні з навушниками Galaxy Buds створює об’ємне звукове оточення. Вбудована камера SlimFit Camera дозволяє зручно здійснювати відеодзвінки. Модель M7 представлена з діагоналлю 32 і 43 дюйми, має роздільну здатність 4K UHD (3840 x 2160), яскравість 300 нит і час відгуку 4 мс.
Усі нові монітори з лінійки Samsung Smart Monitor отримали функцію Workout Tracker, яка працює в парі з годинником Galaxy Watch та відображає дані про стан здоров’я користувача на екрані монітора в режимі реального часу.
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
У лінійку мишок Logitech G502 2023 входить кілька моделей – з приставками в назві X, X Plus і Lightspeed. Розглянемо середній варіант
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Нове Corning Gorilla Glass 7i призначене для бюджетних та середньобюджетних смартфоніврозробка смартфон
Першим пристроєм, оснащеним Gorilla Glass 7i стане смартфон від компанії OPPO, який вийде на ринок найближчим часом.
Функція живого перекладу на смартфонах Samsung Galaxy з’явиться у Facebook Messenger, Google Meet, Telegram, Viber та WhatsAppSamsung смартфон штучний інтелект
Samsung оголосила, що функція Live Translate, вперше представлена на смартфонах Galaxy S24, скоро буде доступна для використання у сторонніх програмах