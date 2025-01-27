Samsung представила беспроводную зарядку 3-в-1 с поддержкой Qi2 для смартфонов Galaxy S2527.01.25
Компания Samsung анонсировала новые флагманские смартфоны: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, которые получили сертификацию Qi2 Ready.
Поддержка стандарта Qi2 обеспечивает совместимость с новыми беспроводными зарядными устройствами, но требует использования фирменных чехлов с магнитами Qi2 для оптимальной работы.
Samsung представила также новое 3-в-1 беспроводное зарядное устройство, модель WWA-T420, специально разработанное для Galaxy S25 и сопутствующих гаджетов, таких как:
- Galaxy Watch,
- Galaxy Buds или другие совместимые наушники,
- Galaxy Ring.
Устройство поддерживает зарядку смартфонов мощностью до 15 Вт и использует технологию Magnetic Power Profile (MPP) для точного выравнивания устройств.
Модели новых зарядных устройств
- WWA-T420 — 3-в-1 беспроводное зарядное устройство:
- Заряжает смартфон, часы и наушники одновременно.
- Использует стандарт Qi2 и магниты для точного выравнивания.
- WWA-T430 — автомобильное беспроводное зарядное устройство:
- Устанавливается на вентиляционные решётки автомобиля.
- Поддерживает быструю зарядку мощностью до 15 Вт.
Samsung также анонсировала Magnetic Case, чехол с встроенными магнитами для правильного выравнивания через систему MPP Qi2.
Цены и сроки поступления новых аксессуаров в продажу пока не объявлены, но ожидается, что они станут доступны одновременно с серией Galaxy S25.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Компания Ugreen выпустила новую мышку для офисных задач. Любопытно, что ее дизайн сразу отсылает нас к одной из классических моделей более высокого ценового диапазона. Заметно более высокого. Посмотрим, удастся ли сэкономить, не слишком потеряв в удобстве работы.
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Samsung представила беспроводную зарядку 3-в-1 с поддержкой Qi2 для смартфонов Galaxy S25 Samsung беспроводная зарядка
Компания Samsung анонсировала новые флагманские смартфоны: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, которые получили сертификацию Qi2 Ready.
S.T.A.L.K.E.R 2, Cyberpunk 2077, Diablo IV, Indiana Jones, Lords of the Fallen: известен список игр где будет поддерживаться Nvidia DLSS 4 CES Nvidia
На выставке CES 2025 компания Nvidia представила новую версию технологии масштабирования изображения DLSS 4, которая обещает значительный прирост производительности
Samsung представила беспроводную зарядку 3-в-1 с поддержкой Qi2 для смартфонов Galaxy S25
S.T.A.L.K.E.R 2, Cyberpunk 2077, Diablo IV, Indiana Jones, Lords of the Fallen: известен список игр где будет поддерживаться Nvidia DLSS 4
Приложение Samsung Good Lock получило новые функции и виджеты
Появились результаты первых тестов видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090
Energizer выпустила свой первый ноутбук. EnergyBook стоит $199
Sony запатентовала алгоритм ИИ предугадывающий действия игрока
Покрытый солнечными панелями Tesla Cybertruck генерирует до 1,5 кВт
Китайцы разработали конкурента Chat GPT
Первый Doom запустили в Microsoft Word
У Netflix уже более 300 миллионов подписчиков
Google теперь требует активного JavaScript на ПК для работы поиска