Samsung представила беспроводную зарядку 3-в-1 с поддержкой Qi2 для смартфонов Galaxy S25

Компания Samsung анонсировала новые флагманские смартфоны: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, которые получили сертификацию Qi2 Ready.

Поддержка стандарта Qi2 обеспечивает совместимость с новыми беспроводными зарядными устройствами, но требует использования фирменных чехлов с магнитами Qi2 для оптимальной работы.

Samsung представила также новое 3-в-1 беспроводное зарядное устройство, модель WWA-T420, специально разработанное для Galaxy S25 и сопутствующих гаджетов, таких как:

Galaxy Watch,

Galaxy Buds или другие совместимые наушники,

Galaxy Ring.

Устройство поддерживает зарядку смартфонов мощностью до 15 Вт и использует технологию Magnetic Power Profile (MPP) для точного выравнивания устройств.

Модели новых зарядных устройств

WWA-T420 — 3-в-1 беспроводное зарядное устройство: Заряжает смартфон, часы и наушники одновременно.

Использует стандарт Qi2 и магниты для точного выравнивания. WWA-T430 — автомобильное беспроводное зарядное устройство: Устанавливается на вентиляционные решётки автомобиля.

Поддерживает быструю зарядку мощностью до 15 Вт.

Samsung также анонсировала Magnetic Case, чехол с встроенными магнитами для правильного выравнивания через систему MPP Qi2.

Цены и сроки поступления новых аксессуаров в продажу пока не объявлены, но ожидается, что они станут доступны одновременно с серией Galaxy S25.