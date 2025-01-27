Samsung представила бездротову зарядку 3-в-1 із підтримкою Qi2 для смартфонів Galaxy S2527.01.25
Компанія Samsung анонсувала нові флагманські смартфони: Galaxy S25, Galaxy S25+ та Galaxy S25 Ultra, які отримали сертифікацію Qi2 Ready.
Підтримка стандарту Qi2 забезпечує сумісність з новими бездротовими зарядними пристроями, але потребує використання фірмових чохлів з Qi2 магнітами для оптимальної роботи.
Samsung представила також новий 3-в-1 бездротовий зарядний пристрій, модель WWA-T420, спеціально розроблений для Galaxy S25 та супутніх гаджетів, таких як:
- Galaxy Watch,
- Galaxy Buds або інші сумісні навушники,
- Galaxy Ring.
Пристрій підтримує зарядку смартфонів потужністю до 15 Вт та використовує технологію Magnetic Power Profile (MPP) для точного вирівнювання пристроїв.
Моделі нових зарядних пристроїв
- WWA-T420 — 3-в-1 бездротовий зарядний пристрій:
- Заряджає смартфон, годинник та навушники одночасно.
- Використовує Qi2 та магніти для точного вирівнювання.
- WWA-T430 — бездротовий автомобільний зарядний пристрій:
- Встановлюється на вентиляційні ґрати автомобіля.
- Підтримує швидку зарядку потужністю до 15 Вт.
Samsung також анонсувала Magnetic Case, чохол із вбудованими магнітами для правильного вирівнювання через систему MPP Qi2.
Ціни та терміни надходження нових аксесуарів у продаж поки не оголошені, але очікується, що вони стануть доступні одночасно із серією Galaxy S25.
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