Samsung представила бездротову зарядку 3-в-1 із підтримкою Qi2 для смартфонів Galaxy S25

Компанія Samsung анонсувала нові флагманські смартфони: Galaxy S25, Galaxy S25+ та Galaxy S25 Ultra, які отримали сертифікацію Qi2 Ready.

Підтримка стандарту Qi2 забезпечує сумісність з новими бездротовими зарядними пристроями, але потребує використання фірмових чохлів з Qi2 магнітами для оптимальної роботи.

Samsung представила також новий 3-в-1 бездротовий зарядний пристрій, модель WWA-T420, спеціально розроблений для Galaxy S25 та супутніх гаджетів, таких як:

Galaxy Watch,

Galaxy Buds або інші сумісні навушники,

Galaxy Ring.

Пристрій підтримує зарядку смартфонів потужністю до 15 Вт та використовує технологію Magnetic Power Profile (MPP) для точного вирівнювання пристроїв.

Моделі нових зарядних пристроїв

WWA-T420 — 3-в-1 бездротовий зарядний пристрій: Заряджає смартфон, годинник та навушники одночасно.

Використовує Qi2 та магніти для точного вирівнювання. WWA-T430 — бездротовий автомобільний зарядний пристрій: Встановлюється на вентиляційні ґрати автомобіля.

Підтримує швидку зарядку потужністю до 15 Вт.

Samsung також анонсувала Magnetic Case, чохол із вбудованими магнітами для правильного вирівнювання через систему MPP Qi2.

Ціни та терміни надходження нових аксесуарів у продаж поки не оголошені, але очікується, що вони стануть доступні одночасно із серією Galaxy S25.